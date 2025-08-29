◇バドミントン世界選手権 準々決勝（2025年8月29日 フランス・パリ）

バドミントンの世界選手権が29日、フランス・パリで行われ、女子ダブルス準々決勝に第3シードの志田千陽（28）、松山奈未（27＝ともに再春館製薬所）組が登場。韓国ペアに勝利し4強へと駒を進めた。3位決定戦は行われないため、世界選手権初のメダルを確定させた。

第1ゲームは序盤なかなか波に乗り切れず、先行を許す苦しい展開。一時は5点差をつけられたが、徐々に追い上げ14―13と逆転。その後は息の合ったコンビネーションで21―17で先取した。第2ゲームは一進一退の攻防となったが、中盤以降は6連続ポイントを奪うなど地力の差を見せつけ、21―14と一気に勝負を決めた。

昨夏パリ五輪で銅メダルを獲得したシダマツペアは、今大会を最後にペア解消を発表している。初戦となった2回戦はトルコペアに2-0で快勝。3回戦も香港ペアにストレート勝ちしていた。

7月のペア解消発表後は、国内ラストだったジャパン・オープンが4強、その後の中国オープンは初戦で敗退した。大会が開催されているパリは、五輪でメダルを獲得した思い出の地。シダマツ“ラストマッチ”となった世界選手権の舞台で、初のメダルを目指していた。

大会に向け、志田は「シダマツのダブルスは楽しかったと思ってもらえるように」、松山は「もっと見たいと思ってもらえる試合を」と意気込みを語っていた。