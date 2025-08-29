¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡¡¥·¥À¥Þ¥Ä¥Ú¥¢¤Ï28Æü¹á¹Á¥Ú¥¢¤ò¥¹¥È¥ìー¥È¤ÇÇË¤ê¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¡¡¡ÚÂ®Êó¡Û29Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç´Ú¹ñ¥Ú¥¢¤òÇË¤ê¥Ù¥¹¥È4¤Ø¡¡
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÂç²ñ¤òºÇ¸å¤Ë¥Ú¥¢¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¥·¥À¥Þ¥Ä¥Ú¥¢¤¬¤¤Î¤¦¤Î3²óÀï¤Ç¹á¹Á¥Ú¥¢¤ò¥¹¥È¥ìー¥È¤ÇÇË¤ê¡¢¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
È¬Ïº³ãÄ®½Ð¿È¤Î»ÖÅÄÀéÍÛÁª¼ê¤¬¾¾»³ÆàÌ¤Áª¼ê¤ÈÁÈ¤àÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì¤Î¥·¥À¥Þ¥Ä¥Ú¥¢¡£
À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î3²óÀï¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°17°Ì¤Î¹á¹Á¥Ú¥¢¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1¥²ー¥àÌÜ¤ò¤È¤Ã¤¿²èÌÌ±ü¤Î¥·¥À¥Þ¥Ä¥Ú¥¢¤ÏÂ³¤¯Âè2¥²ー¥à¡£
»ÖÅÄ¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥ÈºÝ¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¯ÊÖ¤·¤ÆµÕÅ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ÖÅÄ¤ÏÁê¼ê¤ÎÁ°¤ËÍî¤È¤¹¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤â¥Ñ¥ïー¤Ç¤âÁê¼ê¤ò°µÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂç²ñ¤òºÇ¸å¤Ë¥Ú¥¢¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¥·¥À¥Þ¥Ä¥Ú¥¢¡£
¥¹¥È¥ìー¥È¾¡¤Á¤ò¤ª¤µ¤á¡¢¥Ù¥¹¥È8¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
♢♢♢♢♢
¤½¤·¤ÆÀè¤Û¤É¹Ô¤ï¤ì¤¿½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°5°Ì¤Î´Ú¹ñ¥Ú¥¢¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè1¥²ー¥à¤òµÕÅ¾¤Ç¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¥·¥À¥Þ¥Ä¥Ú¥¢¤Ï¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤ÎÂè2¥²ー¥à¤âÀ©¤·¡¢¥¹¥È¥ìー¥È¾¡¤Á¤Ç¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¤Ç¤¹¡£