ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡¡à¥¤¥¤´¶¤¸¤ÎÅÂÊýá¤Ë¥Ç¡¼¥È¤Ç¥É¥ó°ú¤¤µ¤ì¤ë¡Ö²¿¤¬Àµ¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤¬£²£¹Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¤¦¤É¤¦¤Î¤é¤¸¤ª¡×¤Ë½Ð±é¡£à¥¤¥¤´¶¤¸¤ÎÅÂÊýá¤È¥Ç¡¼¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Å¿Ëö¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍÆ¯¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê¶á¤¤ÀèÆü¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥¤´¶¤¸¤ÎÅÂÊý¤Ë¤ªÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ò¿©¤Ù¤Ë¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¸À¤Ã¤È¤¤Þ¤¹¤±¤ÉÆÈ¿È¤ÎÊý¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤½¤ÎÅ¹¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤³¤Á¤é¤âÀ¼¾å¤º¤êÌÜ¤Î¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤«¤ï¤¤¤¤ÇÛÎ¸¤Î¹Ô¤ÆÏ¤¤¤¿¸¬µõ¤Ê½÷ÀÉ÷¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦½ê¤Ç¤Ï¤·¤ã¤Ù¤ê¤Þ¤¹¤ï¤Ê¡¢ÉáÄÌ¡£¤Ç¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤ª»Å»ö¤ÎÏÃ¤È¤«¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤ÎÏÃ¤È¤«¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈËË¤ò´Ë¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Å¹¤Î¾ïÏ¢É÷¤Î¡Ö¥®¥é¥®¥é¤·¤¿¡×ÃËÀ¤¬ÆþÅ¹¤·¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖºÇ½é¤ÎÊý¤ÏÅ¹¼ç¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾ïÏ¢¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡Ø¤ª¤¤¤é¤¬¼ç¤À¤¼¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¿Í¤ò´¬¤¹þ¤ß¤¿¤¬¤ë¡£³ä¤È¥´¥ê¥´¥ê¤ÈÍí¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ø²¶¤Ï»þÂå¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤º¤Ã¤È¤µ¤ì¤Æ¡×¤È£²¿Í¤ÎÀ¤³¦¤¬Êø¤ì¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Å¹¼ç¤â£²¿Í¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÍÆ¯¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç²¿¤È¤«¤·¤Ê¤¤ã¡×¤È·è°Õ¡£¾ïÏ¢ÃËÀ¤ÏÍÆ¯¤È¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡ÖÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ËÍí¤ó¤Ç¤³¤é¤ì¤Æ¡£¡Ø¤¢¤ì¡¢¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡¢¤«¤Ê¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¹¤ë¤È¥Ñ¥¤Ã¤È¤ä¤ë¡ÊÊÉ¤òºî¤ë¡Ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡ØËÜÅö¤Ë¡©¡¡¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡¡¥»¥¯¥·¡¼·Ï¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤Ë½Ð¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¢¤·¤é¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤âÍí¤ó¤ÇÍè¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤±¤É¡¢Å¬Åö¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢Í¾·×¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤Ê¤¯ÂàÅ¹¤Ç¤¤¿¤¬¡ÖÂ¿Ê¬¤½¤ÎÊÕ¤Î¤¢¤·¤é¤¤¤¬¡Ä¡£»ä¤¬¸¬µõ¤Ê¿Í¤òÁõ¤Ã¤Æ¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤ÎÅÂÊý¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢µÞ¤Ë¾ïÏ¢¤µ¤ó¤¢¤·¤é¤¦¤È¤¤Î¡Ø¤¢¤ì¡Á¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡¡»ä¥»¥¯¥·¡¼·Ï¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¡£¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡Á¡©¡¡¤¢¤é¤ä¤À¡Á¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤·¤¿¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÅ¹½Ð¤¿¤È¤¿¤ó¤ËÅÂÊý¤¬¥É¥ó°ú¤¤·¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡£¡ØÍÆ¯¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤Ê¡Á¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡Öº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï²¿¤¬Àµ¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤È¤·¤Æ¤ÏÁ´°÷¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤½¤Î¾ì¤ò¤ª¤µ¤á¤¿¡£º¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¼«Ê¬¤Ç²¿¤È¤«¤·¤Ê¤¤ã¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢¤¹¤´¤¤Æ¬¤âÃÎ·Ã¤âÆ¯¤«¤»¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë²Ì²¿¤¬Àµ¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿ÀèÆü¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ¬¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡