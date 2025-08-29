バドミントンの世界選手権（フランス・パリ）が日本時間29日に行われ、パリオリンピック™の女子ダブルスで銅メダルを獲得し、世界選手権を最後にペアを解消する志田千陽（28・再春館製薬所）、松山奈未（27・再春館製薬所）が準々決勝に登場。

世界ランク3位の志田、松山の“シダマツ”ペアは同5位のキム・へジョン（27）、コン・ヒヨン（28）の韓国ペアに2ー0（21ー17、21ー14）で勝利した。今大会は3位決定戦が無いためシダマツの銅メダル以上が確定した。

第1ゲームの序盤、韓国ペアにリードされ追いかける展開となり7−11で折り返した。松山の絶妙なショットや相手のミスを誘う志田のプレーで一気に同点に。その後、ラリーを制すなどリードを奪い21ー17で振り切った。

第2ゲームは出だしから一進一退の攻防となったが、それでも先に11点目を奪いインターバルを迎えた。そして徐々にリードを広げ逃げ切った。最後は2人揃って力強くガッツポーズを見せた。

今回、世界選手権が行われているのは2人がオリンピックで初めて銅メダルを獲得したフランス・パリの思い出の地。“シダマツ”として挑む最後の大会で初のメダルを確定させた。



■“シダマツ”今大会の勝ち上がり

2回戦 2−0 トルコペア（B.ERCETIN＆N.INCI）

3回戦 2−0 香港ペア（楊雅婷＆楊霈霖）

準々決勝 2−0 韓国ペア（キム・へジョン＆コン・ヒヨン）

■世界選手権の成績

2023年 準々決勝敗退

2022年 準々決勝敗退

2021年 準々決勝敗退

