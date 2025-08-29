カレーや米粉パンが無料で試食できる！ZENB JAPANが「もしもFES渋谷2025」に出店するよ〜【8月30日・31日】

ミツカングループのZENB JAPAN（ゼンブ ジャパン）は、2025年8月30日から31日に東京・代々木公園で開催される都市型防災イベント「もしもFES渋谷2025」に出展します。

ZENBカレーや米粉パンが試食できる

「もしもFES渋谷2025」のブースでは、"小麦・乳・卵不使用"のカラダ想いの米粉パン試食できたり、"冷めてもおいしい"プラントベースカレー試食が楽しめます。そのほか、ZENB商品の紹介＆サンプリングも実施予定です。

プラントベース（植物性）のレトルトカレー「ZENBカレー」は冷めると固まりやすい動物性油脂が不使用で、おいしさが損なわれにくいという特長があり、"温めなくてもおいしい非常食"の価値を、試食して体験できます。

「もしもFES渋谷2025」の開催時間は10時から17時まで。雨天決行です（荒天時は中止）。

開催場所は、代々木公園。

入場料は無料です。

試食提供商品は変更となる場合があります。

イベントについて詳しくは公式サイトを確認してください。

東京バーゲンマニア編集部