¡Ú¥Æ¥Ë¥¹¡Û¡Ö£Ì£É£Î£Å¥Þ¥ó¥¬¡×¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤¬Åì¥ì£Ð£Ð£Ï¤ò¶¨»¿¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÌ´¤ä´õË¾¤ò¡×
¡¡½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÅì¥ì¡¦¥Ñ¥ó¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê£±£°·î¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥Æ¥Ë¥¹¤Î¿¹¸ø±à¡Ë¤Ç¡¢¿·ÎÎ°è¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤À¡£
¡¡ÅöÂç²ñ¤Ï£±£¹£¸£´Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç£´£°²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ÌµÎÁ¾·ÂÔ¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö£Ì£É£Î£Å¥Þ¥ó¥¬¡×¤ä¡Ö£å£â£ï£ï£ë£ê£á£ð£á£î¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë£Ì£É£Î£Å¡¡£Ä£é£ç£é£ô£á£ì¡¡£Æ£ò£ï£î£ô£é£å£ò¼Ò¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¶è¡Ë¤¬¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¶¨»¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡Ö¥Þ¥ó¥¬¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë¡×¤Ù¤¯¡¢ºîÉÊ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎÈ¯·¡¡¦°éÀ®¤ËÃíÎÏ¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¥Æ¥Ë¥¹¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ñÆâ³°¤«¤é¤â¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëËÜÂç²ñ¤Ë¶¨»¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Û¤Ê¤ëÊ¬Ìî¤ÎÌ¤ÍèÁÏÂ¤¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õ¿Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¹â¶¶¾ÊöÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹£Ã£Å£Ï¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤â¥Þ¥ó¥¬¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÌ´¤ä´õË¾¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£²æ¡¹¤Ï¡Ø¥Þ¥ó¥¬¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹¤¯¤Ï¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤¤¤¦Æ±¤¸ÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¬Ìî¤Ç»Ö¤òÆ±¤¸¤¯¤¹¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÌ´¤ä´õË¾¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ÅöÂç²ñ¤Ï£±£°·î£±£¸¡¢£±£¹Æü¤ËÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£²£°Æü¤«¤é£²£¶Æü¤ËËÜÀï¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£