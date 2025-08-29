ÊÝ°é½ê¤ÎÂÔµ¡»ùÆ¸¿ô2254¿Í¡ÄµîÇ¯Èæ313¿Í¸º¡¡8Ç¯Ï¢Â³¸º¾¯¤·²áµîºÇ¾¯¹¹¿·¡¡¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£
¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤È¤·4·î»þÅÀ¤ÎÊÝ°é½ê¤ÎÂÔµ¡»ùÆ¸¿ô¤ÏµîÇ¯¤è¤ê313¿Í¸º¤Ã¤Æ2254¿Í¤Ç¡¢²áµîºÇ¾¯¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
8Ç¯Ï¢Â³¤Ç¸º¾¯¤·¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿2017Ç¯¤Î10Ê¬¤Î1°Ê²¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤è¤½9³ä¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÇÂÔµ¡»ùÆ¸¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾¯»Ò²½¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¤Ç¤ÎÊÝ°é½ê¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â½é¤á¤ÆÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¡Ö¿Í¸ý¤Ï¸º¾¯¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤¬¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¸¡Æ¤Ãæ¤À¤¬¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐ±þºö¤ÏÌ¤Äê¡×¤È²óÅú¤·¤¿¼«¼£ÂÎ¤¬¤ª¤è¤½7³ä¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£