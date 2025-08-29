¾å¶õ¤ËÎ©¤Á¤Î¤Ü¤ë²ÐÃì¡¡ÉÙ»³¤Î¹©¾ì²ÐºÒ¤Î¾Ã²Ð³èÆ°Â³¤¯¡¡Ï§¤Ë¡È¿å¤ò¤«¤±¤ë¤ÈÇúÈ¯¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¡É¤È¤·¤ÆÆñ¹Ò
¤±¤µ¡¢ÉÙ»³»Ô¤Î¹©¾ì¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¾Ã²Ð³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JNN¤Î¾ðÊó¥«¥á¥é¤¬»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤Ç¤¹¡£¾å¶õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²ÐÃì¤¬Î©¤Á¤Î¤Ü¤ê¡¢·ã¤·¤¯Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°¡¢ÆüËÜ¥«¡¼¥Ü¥ó¤ÎÉÙ»³¹©¾ì¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤«¤é¡Ö±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÇúÈ¯²»¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¼ÖÎ¾19Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤±¤¬¿Í¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í
¡Ö¤¹¤´¤¤²»¤À¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥ó¤À¤Ê¡×
¹©¾ìÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Ï§¤¬²Ð¸µ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²Ð¸µ¤ÎÏ§¤Î²¹ÅÙ¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤¿¤á¡¢¿å¤ò¤«¤±¤ë¤ÈÇúÈ¯¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¾Ã²Ð³èÆ°¤ÏÆñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÄÃ²Ð¤Ë¤Ï1½µ´ÖÄøÅÙ¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£