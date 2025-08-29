ºÊ»¦³²µ¿¤¤¡¢62ºÐÃË¤òºÆÂáÊá¡¡¼ó¹Ê¤áÃ¸Ï©Åç»³Ãæ¤Ë°ä´þ¤«
¡¡Ê¼¸Ë¸©·Ù¤Ï29Æü¡¢¼«Âð¤ÇºÊ¤Î¼ó¤ò¹Ê¤áÃâÂ©»à¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»ÔÀ¾µÜÉÍ4ÃúÌÜ¡¢Ìµ¿¦À¶¿åÀ®ÍÎÍÆµ¿¼Ô¡Ê62¡Ë¡á»àÂÎ°ä´þÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¢½èÊ¬ÊÝÎ±¡á¤òºÆÂáÊá¤·¤¿¡£¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡ÖÀ¸³è½¬´·¤ËÉÔËþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÊ²í»Ò¤µ¤ó¡Ê70¡Ë¤Î°äÂÎ¤Ï7Æü¸á¸å¡¢Æ±¸©½§ËÜ»Ô¤Î»³Ãæ¤Ç°áÉþ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¸©·Ù¤ÏÀ¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤¬»¦³²¸å¤Ë°äÂÎ¤ò¼Ö¤Ç±¿¤Ó¡¢¿È¸µÈ½ÌÀ¤òÃÙ¤é¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤ß¤Æ·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤ë¡£
¡¡À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Ï8Æü¡¢À¾µÜ½ð¤Ë½Ð¸þ¤9Æü¤Ë»àÂÎ°ä´þÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£ºÆÂáÊáÍÆµ¿¤Ï2Æü¸á¸å7»þ55Ê¬¡ÁÆ±10»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¼«Âð¤Ç²í»Ò¤µ¤ó¤Î¼ó¤ò¥¿¥ª¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¹Ê¤á»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¡£