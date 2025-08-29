¡ÚÆÈ¼«¡Û¹Åç¸©¡¦²£ÅÄÈþ¹áÉûÃÎ»ö¤¬£±£±·î¤ÎÃÎ»öÁª¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë°ÕÍß¤ò¼¨¤¹
£±£±·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¹Åç¸©ÃÎ»öÁªµó¤Ë¡¢ÉûÃÎ»ö¤Î²£ÅÄÈþ¹á»á¤¬Î©¸õÊä¤¹¤ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²£ÅÄ»á¤Ï¡¢¸â»Ô½Ð¿È¤Î£µ£´ºÐ¤Ç¤¹¡££±£¹£¹£µÇ¯¤ËÇÀ¿å¾Ê¤ËÆþ¾Ê¤·¡¢£²£°£²£±Ç¯¤«¤é¤ÏÉÙ»³¸©¤ÎÉûÃÎ»ö¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤Î¸å¡¢¹ñ¤ÎÆâ³Õ¿³µÄ´±¤ò·Ð¤Æº£Ç¯£´·î¤«¤é¤Ï¹Åç¸©¤ÎÉûÃÎ»ö¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²£ÅÄ»á¤Ï£±£±·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¸©ÃÎ»öÁª¤ØÎ©¸õÊä¤¹¤ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶á¤¯Àµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃÎ»öÁª¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£·î£²£°Æü¡¢ÅòºêÃÎ»ö¤¬ÉÔ½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àµ¼°¤ËÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢²£ÅÄ»á¤¬£±¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Áªµó¤Ï£±£°·î£²£³Æü¹ð¼¨¡¦£±£±·î£¹ÆüÅê³«É¼¤Ç¤¹¡£