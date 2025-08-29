M¡Ý1½àÍ¥¾¡·Ý¿Í¡¢¹ØÆþ¤·¤¿²È¤¬·ç´Ù½»Âð¤È¹ðÇò¡Ä¥«¥Ó¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¥í¡¼¥ó¤Ï¡Ö72ºÐ¤ÎÇ¯¤Ë½ª¤ï¤ë¡×
¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2010¡×½àÍ¥¾¡¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥¹¥ê¥à¥¯¥é¥ÖÆâ´ÖÀ¯À®¡Ê49¡Ë¤¬28Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¥¿¥í¥¦¡Á¥¹¥¿¡¼¶á¶·¥Þ¥ëÈëÊó¹ð¡Á¡×¡ÊÌÚÍË¿¼Ìë0»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹ØÆþ¤·¤¿²È¤¬·ç´Ù½»Âð¤Ç¥í¡¼¥ó¤¬72ºÐ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Æâ´Ö¤Ï2013Ç¯¤Ë35Ç¯¥í¡¼¥ó¤ÇÀ¤ÅÄÃ«¤Ë¤¢¤ëÃÛ8Ç¯¤Î°ì¸®²È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¡£Áí³Û¤Ï9000Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤«¤éÈ¾Ç¯¤Ç·ç´Ù½»Âð¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼¡Ä¹²ÝÄ¹¤Î²ÏËÜ½à°ì¤«¤é¡Ö°ìÈÖÊ¢Î©¤Ä·ç´ÙÉôÊ¬¤Ï¤É¤³¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¡¢Æâ´Ö¤Ï¡Ö1³¬¤Ç¤¹¤Í¡£¼¾µ¤¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£Ì¾ÁÒ¤Ï¡ÖÈ¾ÃÏ²¼¤Ê¤ó¤Á¤ã¤¦¡×¤È¸À¤¤Åö¤Æ¤¿¡£¡Ö¤¦¤Á¤â¤½¤¦¤ä¤Í¤ó¡×¤È¶¦´¶¤·¤¿¡£
Æâ´Ö¤Ï¡ÖÉ¬Í×ºÇ¾®¸Â¤Î¤ª¶â¤Ç·ú¤Æ¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö8·î²¼½Ü¤Ç´¨¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥«¥Ó¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö°ìÈÖ¥«¥Ó¤ë¤Î¤Ï³×À½ÉÊ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Æâ´Ö¤Ï¥í¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö72ºÐ¤ÎÇ¯¤Ë¤ä¤Ã¤È½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Ëè·î16Ëü±ß¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£²ÏËÜ¤Ï¡Ö·ë¹½¤«¤«¤ë¤Ê¤¢¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£