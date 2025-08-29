TOMORROW X TOGETHER、白鳥の翼を脱ぎ捨てる 日本3rdアルバムコンセプトビジュアル公開
韓国の5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERが、日本3rdアルバム『Starkissed』（10月22日リリース）のコンセプト「Alight」のビジュアルを25日から28日にわたって、公式SNSで公開した。
【別カット】湖畔のそばで…発光するTOMORROW X TOGETHER
日本3rdアルバム『Starkissed』では、幸せだった安全地帯（Sanctuary）を離れ、現実に向き合い、自らの力で生きていこうとする少年たちの姿が込められている。ひとつめのコンセプト「Alight」では、天使のような白鳥の翼を脱ぎ捨て、美しい湖畔の白鳥の群れを離れて、ようやく現実に向き合おうとする少年たちの姿が描かれた。
先立って公開されたコンセプトフォトでは、白い衣装に身を包んで羽を身につけたメンバーたちが白鳥の群れの中にたたずむ様子や、立ち上がりそこから歩き出すような様子が収められている。無造作な髪型や、白いまつ毛もまた白鳥を彷彿（ほうふつ）とさせる。
28日に公開されたコンセプトクリップでは、居心地のよかった群れを離れて現実と向き合い、自らの足で歩き出す様子がさらに直観的に描かれている。白鳥がいる絵画のような美しい湖畔は、画面に映し出されたものだった。メンバーたちはまるでその画面の中から、現実へと飛び出してきたよう。メンバーひとりひとりが湖畔に背を向け、前を向いて一歩を踏み出す印象的なシーンで終わる。
今作は「Can’t Stop」など、過去最多となる日本オリジナルの新曲3曲に、「Song of the Stars」の日本語バージョンである「星の詩（Japanese Ver.）」など人気楽曲の日本語バージョンなどを含む全12曲が収録される。リリースに先立って、10月20日には音源配信が開始され、発売日には来日ショーケースの開催も発表されている。
9月1日からはふたつめのコンセプト「Uprise」のコンテンツが公開されていく。
