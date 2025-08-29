藤井 風、新作『Prema』リリース記念でSpotifyの映像インタビューに登場 ラジオ5局での特番も放送決定
藤井 風が9月5日に3rdアルバム『Prema』をリリースすることに合わせて、Spotifyのオリジナルビデオポッドキャスト『Liner Voice+ Fujii Kaze』に登場することが決定した。
【動画】藤井 風がラブストーリーに初挑戦！「Love Like This」ミュージックビデオ
同作『Prema』は、藤井にとって約3年ぶりとなるスタジオアルバム。7月から8月にかけて行われたヨーロッパ＆北米ツアー後、8月17日に開催されたビリー・アイリッシュの来日公演（埼玉・さいたまスーパーアリーナ）に出演、そして9月6日にはテレビ朝日系『ミュージックステーション』（後9：00〜）に初出演することが発表されるなど、大きな注目を集めている。
Spotify限定コンテンツ『Liner Voice+』は、アーティスト自身がアルバムに込めた想いや制作背景を語る番組シリーズで、『Liner Voice+ Fujii Kaze』では、藤井が新作の収録曲や自身の近況について、3つのエピソードに分けて語る。すべてビデオポッドキャストによる映像インタビューで配信され、映像とともに藤井の言葉に触れることができる。配信は9月5日（後1:00〜）、7日（後9:00〜）、9日（後9:00〜）となる。予告編となるティザー映像も番組URL上で公開された。
さらに、ラジオ特別番組『Spotify Liner Voice+ Fujii Kaze』の放送も決定。番組は1時間にわたって、藤井自身がアルバムに込めた想いや制作エピソードを中心に構成され、全国5つのFM局（NORTH WAVE、J-WAVE、ZIP-FM、FM802、CROSS FM）にて、アルバムリリース直後にオンエアされる。
アルバム『Prema』の全貌や、その背後にある藤井の想いに触れられる2つのプログラムに注目が集まる。
■ビデオポッドキャスト『Liner Voice+ Fujii Kaze』
公開日時：
・Episode 1：9月5日（金） 後1:00〜
・Episode 2：9月7日（日） 後9:00〜
・Episode 3：9月9日（火） 後9:00〜
■JFL系5局ラジオ特別番組『Spotify Liner Voice+ Fujii Kaze』
放送日時：
・FM802：9月5日（金）後5:00〜後6:00
・CROSS FM：9月6日（土）後4:00〜後5:00
・J-WAVE：9月7日（日）深0:00〜深1:00
・ZIP-FM：9月7日（日）後8:00〜後9:00
・FM NORTH WAVE：9月7日（日）後8:00〜後9:00
【動画】藤井 風がラブストーリーに初挑戦！「Love Like This」ミュージックビデオ
同作『Prema』は、藤井にとって約3年ぶりとなるスタジオアルバム。7月から8月にかけて行われたヨーロッパ＆北米ツアー後、8月17日に開催されたビリー・アイリッシュの来日公演（埼玉・さいたまスーパーアリーナ）に出演、そして9月6日にはテレビ朝日系『ミュージックステーション』（後9：00〜）に初出演することが発表されるなど、大きな注目を集めている。
さらに、ラジオ特別番組『Spotify Liner Voice+ Fujii Kaze』の放送も決定。番組は1時間にわたって、藤井自身がアルバムに込めた想いや制作エピソードを中心に構成され、全国5つのFM局（NORTH WAVE、J-WAVE、ZIP-FM、FM802、CROSS FM）にて、アルバムリリース直後にオンエアされる。
アルバム『Prema』の全貌や、その背後にある藤井の想いに触れられる2つのプログラムに注目が集まる。
■ビデオポッドキャスト『Liner Voice+ Fujii Kaze』
公開日時：
・Episode 1：9月5日（金） 後1:00〜
・Episode 2：9月7日（日） 後9:00〜
・Episode 3：9月9日（火） 後9:00〜
■JFL系5局ラジオ特別番組『Spotify Liner Voice+ Fujii Kaze』
放送日時：
・FM802：9月5日（金）後5:00〜後6:00
・CROSS FM：9月6日（土）後4:00〜後5:00
・J-WAVE：9月7日（日）深0:00〜深1:00
・ZIP-FM：9月7日（日）後8:00〜後9:00
・FM NORTH WAVE：9月7日（日）後8:00〜後9:00