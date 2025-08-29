『超光戦士シャンゼリオン』30周年控えスペシャルイベント『イベント!!今？』開催決定 萩野崇や相澤一成、井上敏樹氏、白倉伸一郎氏が登壇
個性豊かなキャラクターや予測不能なエピソードが注目を集め、今も根強い人気を誇る異色のヒーロードラマ『超光戦士シャンゼリオン』。東映ビデオのプロジェクト「みんなで決めよう！東映特撮Blu-ray化PROJECT！」では多くの票を集め、2026年にBlu-ray発売が決定した。放送開始30周年を来年に控えた2025年11月8日に、東京証券会館ホールでスペシャルイベント「『超光戦士シャンゼリオン』Blu-ray化決定記念！イベント!!今？」の開催が決定した。
【画像】「『超光戦士シャンゼリオン』Blu-ray化決定記念！イベント!!今？」イベントビジュアル
イベントに登壇するのは、涼村暁／シャンゼリオン役で主演した萩野崇、暁の相棒といえる速水克彦／ザ・ブレイダー役の相澤一成（午後5時のの回）、番組メインライターの井上敏樹氏（午後1時の回）、番組プロデューサーの白倉伸一郎氏となる。イベントMCは“特撮大好き芸人”として知られるオジンオズボーン篠宮暁が担当する。
イベントでは、『シャンゼリオン』のあふれる魅力について、生コメンタリー付き上映及びスペシャルトークで縦横無尽に語り尽くす。生コメンタリー付き上映で扱うエピソードは、一般投票によって決定する。
各回公演終了後には、『超光戦士シャンゼリオンBlu-ray BOX』予約者を対象に、写真撮影会を実施する。
イベントに登壇するのは、涼村暁／シャンゼリオン役で主演した萩野崇、暁の相棒といえる速水克彦／ザ・ブレイダー役の相澤一成（午後5時のの回）、番組メインライターの井上敏樹氏（午後1時の回）、番組プロデューサーの白倉伸一郎氏となる。イベントMCは“特撮大好き芸人”として知られるオジンオズボーン篠宮暁が担当する。
イベントでは、『シャンゼリオン』のあふれる魅力について、生コメンタリー付き上映及びスペシャルトークで縦横無尽に語り尽くす。生コメンタリー付き上映で扱うエピソードは、一般投票によって決定する。
各回公演終了後には、『超光戦士シャンゼリオンBlu-ray BOX』予約者を対象に、写真撮影会を実施する。