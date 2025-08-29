º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ËÉâ¾å¡Ö9·î¤Ë¤â¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¡×¡Ä¥ï¡¼¥ë¥ÉSÏ¢ÇÆ¤Ø°ì´Ý¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç²ãÄ¢¤Î³°
¡¡±¦¸ª¤Î¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê23¡Ë¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤¬ÀèÁ÷¤ê¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¥í¥Ã¥Æº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÏÊì¿Æ¤È°ì½ï¤Ë¡ÖÊÆ¹ñ¤Ë¹Ô¤«¤»¤í¡×¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¡Ä·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÅ¥¾Â¸ò¾Ä·à
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö27Æü¤Î3A¥á¥ó¥Õ¥£¥¹Àï¡Ê¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹»±²¼¡Ë¤ËÄ´À°ÅÐÈÄ¤·¡¢3²ó3Ê¬¤Î2¤ò5°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤Î¼ÂÀïÉüµ¢¸å¡¢ºÇÂ®¤È¤Ê¤ë159¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï28Æü¡¢¡Ö¤â¤¦1»î¹ç¡¢3A¤ÇÅê¤²¤µ¤»¤ë¡£¼¡²óÅÐÈÄ¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«¤Æ¤«¤é¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÉüµ¢¤µ¤»¤ë¤«¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤ÇÄ´À°¤µ¤»¤ë¤«ÏÃ¤·¹ç¤¦¡×¤È¡¢¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡15Æü¤Î3A¥¢¥ë¥Ð¥«¡¼¥Àï¡Ê¥í¥Ã¥¡¼¥º»±²¼¡Ë¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç3»î¹ç9¥¤¥Ë¥ó¥°¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ0¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨7.00¡£Åö½é¡¢154¥¥í»ß¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿µåÂ®¤Ï½ù¡¹¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢À©µå¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÔ°ÂÄê¡£¥á¥ó¥Õ¥£¥¹Àï¤Ç¤Ï»Í²óÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤Ç75µå¤òÈñ¤ä¤¹¤Ê¤É¡¢µå¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤À¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ïº£¸å¤Îµ¯ÍÑË¡¤ò´Þ¤á¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢9·îÁá¡¹¤Ë¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤·¤ÆÍèµ¨¤ËÈ÷¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ÏÈ×ÀÐ¡¢Æþ¤ê¹þ¤àÍ¾ÃÏ¤Ê¤·
¡¡¥É·³¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÂçÃ«¤ò´Þ¤á¤Æ6¿Í¥í¡¼¥Æ¤¬½½Ê¬¤Ëµ¡Ç½¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â¡Ö¥·¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥ó¡Ê6¿Í¥í¡¼¥Æ¡Ë¤Î°ÂÄê´¶¤ÏÈ´·²¤À¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬¤¤¤¤Æ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤¬·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áê¾è¸ú²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢µß±ç¤â´Þ¤á¤¿Åê¼ê¿Ø¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«ËëÁá¡¹¤ËÎ¥Ã¦¤·¤¿º¸ÏÓ¥¹¥Í¥ë¡ÊÇ¯ÊðÌó39²¯±ß¡Ë¡¢±¦ÏÓ¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡ÊÆ±Ìó45²¯±ß¡Ë¤Î¹âµë¼è¤ê2¿Í¤âÉüµ¢¤·¡¢Ä´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬Æþ¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡ÃÏ¶èÍ¥¾¡¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥ÉÁè¤¤¤¬ßõÎõ¤Ë¤Ê¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤«¤é¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢Åê¼ê¤Î½ÐÎÏ¤¬¾å¤¬¤ë¤¿¤á¡¢¸ª¡¢Éª¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ÏÁý¤¹¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¸Î¾ã¤¬¤Á¤Êº´¡¹ÌÚ¤ò9·î°Ê¹ß¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÆ¤Ó±¦¸ª¤òÄË¤á¤¿¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥±¥¬¤òÍ¶È¯¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤êÃæ5Æü¤Ê¤é¡¢¼¡Àï¤Ï9·î3Æü¤Î3A¥·¥å¥¬¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¡Ê¥¢¥¹¥È¥í¥º»±²¼¡Ë¡£²¾¤Ë¹¥Åê¤·¤Æ´°Á´Éü³è¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢²ãÄ¢¤Î³°¤ËÃÖ¤«¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤ÇÊë¤é¤¹º´¡¹ÌÚ¤Î¡Ö²²ÉÂ¥Þ¥¤¥ó¥É¡×¤Ë´Ø·¸¤¢¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤âÊì¿Æ¤¬¤¤¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ò¤µ¤»¤í¤È¥´¥Í»¶¤é¤«¤·¤¿°ìºòÇ¯¤Î¥ª¥Õ¤â¤½¤¦¤À¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤¢¤Î»þ¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤Èº´¡¹ÌÚ¤Î¿ÍÊªÁü¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
