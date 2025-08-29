Aぇ! group、ツアードキュメンタリーのダイジェスト映像を公開 ライブDVD「Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A」通常盤に収録
5人組グループ・Aぇ! groupが、9月24日にリリースする「Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A」Blu-ray/DVDの通常盤に収録されるツアードキュメンタリーのダイジェスト映像を29日、公開した。
【動画】ツアー前のリラックス表情も！Aぇ! groupの貴重な瞬間が垣間見えるダイジェスト
同ツアーは、Aぇ! groupが今年2月から5月にかけて全国7都市30公演を行い、36万人を動員したアリーナツアー。公開された映像には、今回初めて自身のオリジナル曲のみで構成したライブの演出を担当した末澤誠也の挑戦と、会場を沸かせたリーダー小島健監修による「Aぇ! groupのほんまのDNAを見せろ！罰ゲームタイム！」の撮影舞台裏に加えて、本番さながらリハーサルに全力で向き合う姿や、ツアーの合間に見せるリラックスした表情などを収録。最後にはファン歓喜の“あのシーン”も。ツアードキュメンタリーの本編は、通常盤に約80分収録されており、Aぇ! groupのリアルが詰まった見応えたっぷりの内容になっている。
また、本編に収録される全27曲を対象に、ファンが選んだ「#あなたが1番見せたいAぇLIVE」のTOP10を発表するYouTube生配信を9月7日午後9時に行うことが決定しており、1位に選ばれた楽曲は、生配信終了後にフルサイズでプレミア公開される。
