【千葉ロッテ】9/2~9/4の日本ハム戦で「ALL FOR CHIBA」の一環として、千葉県内各市町村の特産品を3日間連続でプレゼント！

先着1000名様に配布

千葉ロッテマリーンズは9月2日(火)から4日(木)の北海道日本ハム戦(いずれもZOZOマリンスタジアム、18時00分)にて、「ALL FOR CHIBA」の一環として、千葉県内各市町村の特産品を3日間連続でプレゼントすることを発表した。

「ALL FOR CHIBA」とは、県内イースタン・リーグの開催をはじめ、学校訪問やベースボールチャレンジ(野球体験教室)など、マリーンズが様々な施策に取り組む地域振興活動。球場外周の球場正面エリアにある各PRブースにて、先着1,000名様に特産品を配布する。

当日はその他、球場正面向かい特設ブースにて千葉県のグルメと物産品の販売や地域のPRを行うほか、ご当地キャラクターなどが来場し球場を盛り上げる。特産品プレゼントの詳細は次の通り。

＜特産品プレゼントの詳細＞

・9月2日(火)～3日(水)：千葉県産牛乳の試飲(牛乳普及協会)。

・9月4日(木)：和梨バウム(市川市)、生きた水 久留里(君津市)。

※配布時間：各日15時30分～無くなり次第終了。

※お1人様1回限りで、各日先着1,000名まで。無くなり次第終了。

画像提供：千葉ロッテマリーンズ