この記事をまとめると ■BMWはかつて「GINA（ジーナ）」というコンセプトモデルを発表している ■最大の特徴は特殊な布でボディができている点だ ■デザイナーのクリス・バングルが従来の常識に対する問いかけをした1台であった

ボディが”布”でできたコンセプトカー

コンセプトカーにはオモシロ機能が盛り込まれているモデルが少なくありません。2008年にBMWが発表した「GINA（ジーナ）」は、布、もっと正確に言えば伸縮自在なスパンデックスをボディのアウタースキンに使ったモデル。なにが面白いかというと、伸びたり縮んだりする布の特性を活かしたボディの変形でしょう。デザインしたのはBMWのビックリデザイナーだったクリス・バングルその人です。

ジーナは2008年発表とされていますが、じつは2001年から開発が始まったとされています。こだわりのデザインのためだけに7年もかけたのか、と思われがちですが、真相はアウタースキンの布の開発、そして後述するコクピットの機構についての試行錯誤にそれだけの時間がかかったと噂されています。

アウタースキンに使われた布は、前述のとおり伸縮自在な素材であり、アルミやカーボンで作られたフレームに、あたかも帆布かのように張られています。ボンネットからサイドパート、そしてリヤエンドに至るまで継ぎ目が巧みに隠されているため、ジーナは近くで見るまで一塊の彫像かのような佇まいを見せてくれるのです。

それでも、ドアを開けばガルウィング風に持ち上がり、初めて「ここで継いでいるのね」とわかるはず。前方のヒンジにシワがよることで布製アウターであることも見て取れるでしょう。

また、ボンネットに継ぎ目がないことも不思議なポイント。

「ははぁ、コンセプトカーだけにエンジンレスかいな」と思いきや、フード上の中央にある峰、稜線が継ぎ目となっており、フードは真ん中からくぱぁとばかりに裂けるのです。すると、実走用のV8エンジンがチラっと見えるという仕組み。これぞ、ジーナが生き物かのように見える一幕かと。

素材だけでなくギミックにもこだわった

細目に見えるヘッドライトも点灯時にはスリットが引き開かれ、パッチリとしたライトが現れるほか、リヤスポイラーも「成長」させるギミックが盛り込まれているとか。これらは、アルミワイヤーフレームによって構成され、柔軟性が必要な場所（ダクト、ドア開口部、スポイラー）では、より柔軟なカーボン素材が用いられているとのこと。

なお、開発に長期間をかけただけあって、素材となった半透明の人工布スキン（ポリウレタンコーティングされたスパンデックス）は伸縮性、耐水性、弾力性に富んでいるほか、高温や低温に強く、動きがたるんだり傷んだりもしづらいとされています。

さて、変形・成長する布製ボディに加え、ジーナには当時としては革新的なアイディアがもうひとつ盛り込まれていました。それは、停止・駐車されている際、ステアリングホイールとインパネはセンターコンソールの「アイドル」位置に収納され、乗員の乗降スペースを確保してくれるギミック。

往年のメルセデス・ベンツ300SLがステアリングシャフトを折ることでスペースを確保していたことはありますが、インパネまで畳み込むのは新しい試み。そして、ドライバーがスタートボタンを押すとステアリングホイールと計器が正しい位置に移動、次いでヘッドレストがシートからせり上がることでスタート準備が整うといった次第。

クリス・バングルはジーナの開発に当たって「ルーフというものは本当にピラーの上に取り付けられ、その境界がウインドウと接していなければいけないのか？」「必要とされていないときでも、あらゆる機能が常に乗る人の目に見えていなければいけないのか？」といった従来の常識に対する問いかけを絶えずしていたとのこと。一般人からしたら「当たり前じゃね」と一笑に付すところに、クリスは抗ったのでしょう。

その結果として生まれたジーナは、やはりオモシロコンセプトカーとしては珠玉の出来栄えといえるのではないでしょうか。