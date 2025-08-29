NMB48¡¢¤¤ç¤¦¸ø±é¤ÎÃæ»ß¤òÈ¯É½¡¡ÍýÍ³¤Ï¡È¶õÄ´ÀßÈ÷¤Î¸Î¾ã¡É¡Ö°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¡×¡¡TeamN ¡ÖN ship¡×¸ø±é
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦NMB48¤Ï29Æü¡¢¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¤¤ç¤¦Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿TeamN¡ÖN ship¡×¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·à¾ìÆâ¤Î¶õÄ´ÀßÈ÷¸Î¾ã¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Ãæ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ì¥È¥í´¶¡ß¶áÌ¤Íè´¶¤Î¿·°áÁõ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿NMB48
¡¡È¯É½¤Ç¡ÖËÜÆü8·î29Æü(¶â)¤Ë³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÚTeamN ¡ÖN ship¡×¸ø±é¡Û¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢·à¾ìÆâ¤Î¶õÄ´ÀßÈ÷¸Î¾ã¤Î°Ù¡¢¸ø±é¤òÃæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£NMB48·à¾ìÆâ¤Î¶õÄ´ÀßÈ÷¤¬¸Î¾ã¤ò¤·¡¢Éüµìºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³«±é»þ´Ö¤Þ¤Ç¤ÎÉüµì¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ËËüÁ´¤Ë¤´´Ñ·à¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢ÂçÊÑ¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¼Ô¤ËÊ§¤¤Ìá¤·¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤¢¤¹°Ê¹ß¤Î¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Éüµì¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¸ø±é¤òÃæ»ß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¢£Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¸ø±é
2025Ç¯8·î29Æü(¶â)18:00³«¾ì 18:30³«±é
TeamN ¡ÖN ship¡×¸ø±é
NMB48·à¾ì¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë
