¡¡·ºË¡¤Ê¤É¤Î²þÀµ¤ÇÄ¨Ìò·º¤È¶Øîþ·º¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ2025Ç¯6·î¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡Ö¹´¶Ø·º¡×¤ÎÈ½·è¤¬¹â¾¾ÃÏºÛ¤Ç½é¤á¤Æ¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½ý³²¤È´ïÊªÂ»²õ¤Îºá¤ÇÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢´ä¼ê¸©µÜ¸Å»Ô¤Î¸µ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¾¶È°÷¤ÎÃË¡Ê21¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃË¤Ï2025Ç¯6·î¡¢´Ñ²»»û»Ô¤Î²ñ¼Ò¤ÎÎÀ¤Ç¡¢Æ±Î½ÃËÀ¡ÊÅö»þ30ºÐ¡Ë¤Ë´é¤ò²¥¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ14Æü´Ö¤Î¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¾å¡¢ÃËÀ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤È¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÅê¤²¤Ä¤±¤Æ²õ¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹â¾¾ÃÏºÛ´Ñ²»»û»ÙÉô¤Ï8·î8Æü¡¢ÃË¤Ë¹´¶Ø·º1Ç¯6¥«·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹´¶Ø·º¤Ï¡¢¼õ·º¼Ô¤Ë·ºÌ³½ê¤Ç¤Îºî¶È¤ò¹Ô¤ï¤»¤ë¡ÖÄ¨Ìò·º¡×¤È¡¢ºî¶È¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤Ê¤¤¡Ö¶Øîþ·º¡×¤ò°ìËÜ²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¼õ·º¼Ô¤Î¹¹À¸¤ä±ß³ê¤Ê¼Ò²ñÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ2025Ç¯6·î¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£