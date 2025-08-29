ÍµÈ¹°¹Ô¡Ö·ëº§Êó¹ð¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡×Í£°ì¤Î¿ÍÊª¹ðÇò¡¡ºÆ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¤Ã¤«¤±ÈÖÁÈ¤Ë20Ç¯¤Ö¤ê½Ð±é
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬29ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¹âÅÄÊ¸É×¤Î¥é¥¸¥ª¥Ó¥Ð¥ê¡¼Ãë¥º¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦30¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡Ö·ëº§¤ÎÊó¹ð¤ò¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹âÅÄÀèÀ¸¤À¤±¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÄãÌÂ´ü¤ËÃæ·Ñ¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÆ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢ºÆ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÍµÈ¡£º£²ó¤Ï20Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÊüÁ÷ºî²È¡¦¹âÅÄÊ¸É×»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·ëº§¤ÎÊó¹ð¤ò¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹âÅÄÀèÀ¸¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£¹âÅÄ»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏÂç»ö¤À¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¸À¤ÎÍÕ¤Ë¾è¤ë¤«¤é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤Ï21Ç¯¡¢¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿²ÆÌÜ»°µ×¤µ¤ó¤È·ëº§¡£ºòÇ¯3·î¤Ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÇÂè1»ÒÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£