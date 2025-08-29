お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（32）が29日、TOKYO FM「JUMP UP MELODIES」（金曜後1・00）に出演。相方へのプレゼント事情を打ち明けた。

この日はダンスボーカルグループ・GENERATIONS from EXILE TRIBEの白濱亜嵐、元放送作家・鈴木おさむ氏とともにトークを展開。

白濱は、グループ内での誕生日プレゼント事情について「プレゼントをあげるって感覚がなくなってきましたね。最初の頃はちゃんとあげてたんですけど、今はもうなくなりました」と明かした。

その流れで、鈴木氏が「ケムリは相方にあげないの？」と尋ねると、松井は「僕らは誕生日に生配信したりしてます。（配信内で）僕は全然上手じゃないんですけど、ケーキをつくったりとか。でも、物をあげることはないですね」と語った。

さらに鈴木氏が「じゃあ、吉本の退所記念に何かあげたの？」と、4月に吉本興業を退所した相方・郄比良くるまについて水を向けると、松井は「いや、ないですよ！めでたくないんですよ！」と即座にツッコミを入れ、スタジオの笑いを誘っていた。