プロ野球・日本ハムの公式YouTubeで29日、万波中正選手、野村佑希選手、北山亘基投手が大人気漫画ONE PIECEへの愛を語りました。

好きなキャラクターを聞かれた万波選手は「難しいですね」と笑顔を見せると、横にいる野村選手は真顔で真剣に悩んでいます。

小学校から欠かさず週刊少年ジャンプでONE PIECEを愛読する万波選手は「基本漫画は主人公が好きで、ルフィと言いたい所なんですけど、マルコかな。かっこいいですね」と白ひげ海賊団1番隊隊長のマルコを挙げました。すると野村選手も「僕もマジでマルコと言おうとしてた。でもゾロとか名参謀的な立ち位置のキャラクターが好き」と答えました。

そして北山投手は「青雉」と元海軍大将と回答。「筋を通す男を一歩引いて見ている姿がかっこいい。謎に包まれてる感じが魅力的でいまいちばん好きです」と愛を語りました。

好きなシーンでは各選手がそれぞれの思いを爆発させます。万波選手は好きなシーンを「1000回ぐらい見て900回は泣いてます。あれはアニメ史に残る名シーンじゃないですか、マジで」と話します。そのシーンは心が張り裂けるほど悲しいことが起こり自暴自棄になったルフィが仲間の大切さを再認識し号泣するシーンです。

野村選手はルフィとジンベエのあるシーンを挙げました。そんな中で北山投手は「シーン考えたんですけど1番好きな言葉があって」とカバー裏に書かれた作者・尾田栄一郎さんの言葉を紹介。「この世は、思った通りになるのだそうで。思った通りにはならないよと思っている人が、思った通りにならなかった場合、思った通りになっているので、やっぱりそれは、思った通りになっているのだそうで」。この言葉に「大学生の時に読んで、勇気をもらって頑張ろうと思えて、好きな言葉です」と話しました。

その後も悪魔の実を食べるとしたらなどONE PIECEトークを繰り広げていました。