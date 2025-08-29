79ºÐ»þÂå·àÌ¾Í¥¡¢Â¹¤Ï¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¡Ö¿ÈÆâ¤À¤È¡É¤â¤¦Éé¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡É¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×
ÇÐÍ¥°Ë¿á¸ãÏº¡Ê79¡Ë¤¬29Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Â¹¤Î°Ë¿áÎËÊ¿¡Ê29¡Ë¤¬¥ß¥É¥ëµé¤Î¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
»Ê²ñ¹õÌøÅ°»Ò¤«¤é¡ÖÄ¹½÷¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ï¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢°Ë¿á¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¹õÌø¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢°Ë¿á¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¼¡¢¤³¤ì¤â¤Í¡£ºÇ½é¤Î»î¹ç¤Î¤È¤¤Ë¤Í¡£¼Â¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡¢¤È¡£ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡ÖµÞ¤ËÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢¤ª´ê¤¤¤¬¤¢¤ë¡¢¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Â¹¤Î°Ë¿áÎËÊ¿¤Ï»°Ç÷¥¸¥à½êÂ°¤Î¥ß¥É¥ëµé¤Î¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¡£
°Ë¿á¤ÏÀ¾Â¼¹¸¤µ¤ó¤Î¤È¤¤ÎTBS·Ï¡Ö¿å¸Í²«Ìç¡×¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç°õäÆ¤ò½Ð¤¹³Ê¤µ¤óÌò¤ò17Ç¯´Ö±é¤¸¤Æ¤¤¤¿»þÂå·à¤Î½ÅÄÃ¡£¡Ö¥¸¥à¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÆþ¾ì¶Ê¤Ë¡È¿å¸Í²«Ìç¡É¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¡×¤È¤ÎÁêÃÌ¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÆ±»þ¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬°ª¡Ê¤¢¤ª¤¤¡Ë¤Î¸æÌæ¤Î°õäÆ¤ò¤«¤¶¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤âOK¤«¤È¤Î³ÎÇ§¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°Ë¿á¤Ï¡ÖÀ©ºî²ñ¼Ò¤ËÏ¢Íí¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç»È¤¦¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¤¤¤¤«¡¢¤È¡£¤Ç¡¢µö²Ä¤òÆÀ¤Þ¤·¤Æ¡¢°õäÆ¤ÏËÍ¤¬¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¹õÌø¤Ï¡ÖÍ¦¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
2023Ç¯5·î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç2²óTKO¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡£°Ë¿á¤Ï¡Ö¤½¤Î»î¹ç¤Ï¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£¤¤¤ä¡¼¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î»î¹ç¤â¸«¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â²áµî¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¡¢¿ÈÆâ¤Î»î¹ç¤ò¸«¤ë¤Î¤È¡¢Â¾¿Í¤Î»î¹ç¤ò¸«¤ë¤Î¤È¤¸¤ã¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÅÙ¹ç¤¤¤¬Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¿ÈÆâ¤À¤È¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â·ì¤òÎ®¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡É¤â¤¦Éé¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢º£¡¢¤â¤¦¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¡É¤È¡¢¤½¤¦¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£