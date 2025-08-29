歌手大黒摩季（55）が28日、北海道函館市民会館で、全国ツアー後半戦「MAKI OHGURO LIVE TOUR 2025−55 RED−」初日公演を開催した。

前半の「55 BLACK」では佐藤タイジやkomaki、Asamiといったそうそうたるロック・ミュージシャンをサポートに従え、ルーツのひとつでもあるロックを追求。後半の「55 RED」では世界的なフラメンコダンサーSIROCOを監修に迎え、サルサ界の重鎮オルケスタ・デ・ラ・ルスのメンバーをパーカッションに入れるなど挑戦的はサウンドとともに大胆なセット、華やかな照明で一大エンターテインメントなライブとなる。

函館公演のオープニングは、この日デジタル配信リリースした「Mira mira mira」。今までの大黒ライブにはなかったフラメンコの世界観で圧倒した。中盤にはポールダンスをバックに新曲「Crystal Angel」を披露。ヨーロッパのクラシックミュージカルを思わせるステージングで会場をわかせた。

後半は「55 RED」のテーマに合わせ、サルサなどのラテンを取り入れながら、ダンスミュージックによるPOPな世界を繰り広げた。

ライブ後「欲しいものが手に入ると、最高にうれしいものです。人からもらったすてきなプレゼントもうれしいけれど、自分が願って追い求め、たどり着いてやっと捕まえた。そんな夢がかなう瞬間は、何にも代え難い感動と興奮です」とコメントを発表。

フラメンコ＆ポールダンスとの出会いは、TBS系「情熱大陸」だったことを明かし、「素晴らしい番組のおかげで、この55REDツアーのテーマと構想が生まれました」とした。

また、30日の札幌公演へ向け、「40年近くも音楽業界で歌ってられている幸せをかみしめながら目いっぱい、恩返しの楽しいLIVEをしたいと思います」と意気込み、「いい年こいて、泣かないように気をつけねば（笑い）」とした。

同ツアーは11月16日、東京国際フォーラムでのファイナルまで計17本、札幌、仙台、名古屋、大阪、神戸、福岡など全国主要都市を回る。