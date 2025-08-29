

「JAZZ NOT ONLY JAZZ」キービジュアル

劇場版「JAZZ NOT ONLY JAZZ」のドルビーアトモス限定先行上映＆先行初日舞台挨拶の実施と、開演前に即完売した“幻の公演Tシャツ”の再販が決定した。

“日本で最も多忙なドラマー”と称される若き天才・石若駿が、この日のために実力派バンド「The Shun Ishiwaka Septet」を結成。そこにアイナ・ジ・エンド、上原ひろみ、大橋トリオ、田島貴男（Original Love）、PUNPEE、堀込泰行といった豪華ゲストを迎え、繰り広げられた一夜限りのライブイベント「JAZZ NOT ONLY JAZZ」。

“音楽史に名を刻む伝説の一夜”と称されたこの公演を、音と映像に徹底的にこだわり“もう一度体感できる形”で甦らせたのが本作、劇場版「JAZZ NOT ONLY JAZZ」。事前に Dolby Atmos®（ドルビーアトモス）で上映したマスコミ試写では「音でライブの熱気が蘇る」「音楽に包まれる没入感がすごい」と大絶賛の声が続出！来月開催するイベント第二弾「JAZZ NOT ONLY JAZZ II」のチケットも即完してしまい参加できないことを惜しむ声や「昨年の公演を観たい」「イベントの事前に予習しておきたい」という声も多い。

こうした声と熱気に応えるべく、9月12日より特別企画を一挙開催。【緊急決定（１）】ドルビーアトモス限定先行上映＆先行初日舞台挨拶

全国公開の9月19日に先駆け、9月12日より、全国18館の劇場でドルビーアトモスによる臨場感あふれる音響体験をいち早く味わえる【ドルビーアトモス限定先行上映】が開催決定。ドルビーアトモスによる楽器の一音一音やステージの呼吸まで、まるでその場にいるような没入体験。

そして先行上映開始日には、豪華出演陣が登壇する先行初日舞台挨拶を開催。登壇者は、本作出演の石若駿、そして昨年「JAZZ NOT ONLY JAZZ」でDJプレイを披露した音楽評論家・柳樂光隆。会場は最先端の音響設備とラグジュアリーな空間を誇る〈１０９シネマズプレミアム新宿〉。チケットは、同劇場のホームページ、および劇場窓口で販売中。先着販売となる。【緊急決定（２）】“幻の公演Tシャツ”再販

さらに、昨年の公演で開演前に即完売してしまい入手不可能になっていた「JAZZ NOT ONLY JAZZ」オフィシャルTシャツが、200枚限定で再販が緊急決定。映画館での販売は〈１０９シネマズプレミアム新宿〉のみ。