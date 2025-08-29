

（C） 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト （C）藤本タツキ／集英社

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（９月19日全国公開）のワールドプレミアが９月15日に開催決定。併せて映画誌「SCREENα」MAPPA描き下ろしのチェンソーマン／デンジ＆レゼのW表紙が解禁された。

【写真】MAPPA描き下ろしのチェンソーマン／デンジ＆レゼのW表紙

来月9月15日に、先行上映となるワールドプレミアの開催が決定。しかも、映像制作最新鋭の技術を最大限に駆使した IMAX®での上映となり、チェンソーマンとボムが、目の前で激戦を繰り広げているかのようなド迫力のバトルアクションが大迫力の映像、話題の主題歌＆エンディング・テーマが最高の音響環境で全身で本作に没入できるワールドプレミア。

床から天井、左右の壁から壁まで広がる大スクリーンに映し出される鮮明な映像と高精度なサウンドシステムが、チェンソーの轟音や地面を揺るがすような爆発音を骨の髄まで響かせる。さらに、当日はデンジ役の戸谷菊之介、マキマ役の楠木ともり、早川アキ役の坂田将吾、そして、レゼ役の上田麗奈も登壇予定。

さらに、映画誌「SCREENα」9/16号で、MAPPA描き下ろしのチェンソーマン／デンジ＆レゼのW表紙＆36Pの大特集が決定。

躍動感あふれるチェンソーマンと、今作ならではのデンジとレゼの２ショットが描かれたW表紙の映画誌「SCREENα」が9月16日に発売決定。デンジ役の戸谷菊之介とレゼ役の上田麗奈の２ショットインタビューやマキマ役の楠木ともり、早川アキ役の坂田将吾、そして吉原監督、中園副監督はじめとしたスタッフのインタビューと共に、劇場版の原画など貴重資料も満載。本作の見どころや魅力が詰め込まれた40Pの大特集となっている。描きおろしのW表紙と同じ絵柄の両面ポスターも付属する。