全国公開中の劇場アニメ『不思議の国でアリスと -DiveinWonderland-』より、特別映像「忙しい人のための60秒爆速解説動画」が公開された。

1865年にルイス・キャロルが生み出し、今もなお世界中で読み継がれている『不思議の国のアリス』を日本で初めて劇場アニメーション化した本作。原作の世界観を大切にしつつ、現代を生きる主人公のりせが、“不思議の国に迷い込む”というオリジナル設定となっている。

公開されたのは、白ウサギの口癖「時間がない！」になぞらえた特別映像「忙しい人のための60秒爆速解説動画」。本映像では、声優の山口勝平がキャラクターボイスを務める白ウサギによる、タイパ重視で本作の見どころを一気に紹介する“爆速ナビゲート”を展開。わずか60秒で物語の世界観とキャラクターたちの魅力を駆け抜ける内容となっており、主人公・りせとアリスがワンダーランドで繰り広げる冒険の本編映像も盛り込まれている。本映像で使用されているキャラクターボイスは、この映像のためだけに山口が新たに録り下ろした。（文＝リアルサウンド編集部）