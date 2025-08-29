トップ3はキャバリアーズ、ニックス、マジック／『ESPN』の今季勝敗予想（イースト編）

8月28日（現地時間27日、日付は以下同）。現地メディア『ESPN』は、NBAの専門家たちによる2025－26シーズンの勝敗予想を公開した。ここでは、イースタン・カンファレンス編を見ていきたい。

1位から5位がコンテンダー、6位から10位がプレーイン・トーナメント出場を争う“プレーイン・グループ”、そして11位から15位は下位チームとなった。

10月22日から2026年4月13日にかけて開催される2025－26レギュラーシーズン82試合の勝敗予想、イースト編は下記のとおり。昨シーズンのプレーオフでアキレス腱を断裂したジェイソン・テイタムが所属するボストン・セルティックス、タイリース・ハリバートン擁するインディアナ・ペイサーズが順位を落としている。



※カッコ内の戦績と順位は昨シーズンのもの

◆■『ESPN』が公開したNBA 2025－26レギュラーシーズン勝敗予想

＜イースタン・カンファレンス＞



１位 クリーブランド・キャバリアーズ：59勝23敗（64勝18敗／1位）



２位 ニューヨーク・ニックス：54勝28敗（51勝31敗／3位）



３位 オーランド・マジック：50勝32敗（41勝41敗／7位）



４位 アトランタ・ホークス：47勝35敗（40勝42敗／8位）



５位 デトロイト・ピストンズ：47勝35敗（44勝38敗／6位）



６位 ミルウォーキー・バックス：46勝36敗（48勝34敗／5位）



７位 ボストン・セルティックス：43勝39敗（61勝21敗／2位）



８位 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ：40勝42敗（24勝58敗／13位）



９位 マイアミ・ヒート：39勝43敗（37勝45敗／10位）



10位 インディアナ・ペイサーズ：39勝43敗（50勝32敗／4位）



11位 シカゴ・ブルズ：36勝46敗（39勝43敗／9位）



12位 トロント・ラプターズ：33勝49敗（30勝52敗／11位）



13位 シャーロット・ホーネッツ：26勝56敗（19勝63敗／14位）



14位 ブルックリン・ネッツ：23勝59敗（26勝56敗／12位）



15位 ワシントン・ウィザーズ：20勝62敗（18勝64敗／15位）

