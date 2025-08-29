唯一５大メジャーを制している女子ゴルフ界のレジェンドで、明治安田生命とアンバサダー契約を結んだカリー・ウェブ（５０）が２９日、都内で会見し、出場する「ＪＬＰＧＡレジェンズチャンピオンシップ明治安田カップ」（９月３日〜６日、東名厚木カントリー倶楽部）への意気込みなどを語った。

「おはようございます」と流ちょうな日本語であいさつしたカリーは、来週の大会に向け「最近は以前ほどラウンドしていなので、調子はその日によって異なりますが、昔一緒に回った選手と再会し、ラウンドできることを楽しみにしています」と笑顔をみせた。

また近年、日本の女子選手が海外で活躍していることについて問われ「日本の女子ゴルフ界は今、非常にエキサイティング。本当に信じられないくらいの活躍ぶりで、毎週新しい選手がリーダーボードの一番上にいる。才能が豊かで素晴らしいと思う。宮里藍さんが今の世代の憧れであって、そこからみんなが頑張って今のゴルフ界を作っている。本当に素晴らしいと思う」との考えを明かしていた。

カリー・ウェブは、オーストラリア出身で、８歳からゴルフを始め１９９６年にプロ転向。米女子ツアー通算４１勝でうちメジャー７勝。３度賞金女王を獲得。