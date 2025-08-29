TOMORROW X TOGETHERが、10日22日にリリースする日本3rdアルバム『Starkissed』の1つ目のコンセプト“Alight”のビジュアルとコンセプトクリップを公開した。

本作は、幸せだった安全地帯を離れ、現実に向き合い、自らの力で生きていこうとする少年たちの姿が込められている。1つ目のコンセプト“Alight”では、天使のような白鳥の翼を脱ぎ捨て、美しい湖畔の白鳥の群れを離れて、ようやく現実に向き合おうとする少年たちの姿が描かれた。

先立って公開されたコンセプトフォトでは、白い衣装に身を包んで羽を身につけたメンバーたちが白鳥の群れの中に佇む様子や、立ち上がって歩き出すような様子が収められていた。8月28日に公開されたコンセプトクリップでは、居心地のよかった群れを離れて現実と向き合い、自らの足で歩き出す様子が直観的に描かれている。

なお、9月1日からは2つ目のコンセプト“Uprise”のコンテンツの公開も予告されている。

（文＝リアルサウンド編集部）