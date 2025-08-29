Chara35周年イヤーがスタート！新曲「Lush Life」やラブソングベストアルバムなどが続々決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Charaがデビュー満34周年を迎え、35周年イヤーがスタート。9月にシングル「Lush Life」を配信リリース、11月にChara自選によるラブソング・ベストアルバム『The Love Songs of Chara “Lush Life”』のリリースが決定した。

■特設サイトとティザー映像も公開

1991年9月21日にシングル「Heaven」でデビューして以来、オリジナリティ溢れる楽曲とその独特な存在感により人気を得てきたCharaは、1992年の2ndアルバム『SOUL KISS』では日本レコード大賞ポップ/ロック部門のアルバム・ニューアーティスト賞を受賞。1996年には岩井俊二監督の映画『スワロウテイル』に俳優として出演。劇中バンドYEN TOWN BANDのボーカルとして参加した主題歌「Swallowtail Butterfly ～あいのうた～」、1997年にリリースした5thアルバム『Junior Sweet』が共にオリコン1位の大ヒットを記録（『Junior Sweet』はミリオンセラー）した。アルバム『Junior Sweet』収録のシングル「やさしい気持ち」もCharaの代表曲のひとつとして、今なお世代を超えて多くのリスナーから支持されている。

Charaのファッションやライフスタイルに共感するファンも多く、新しい女性像として人気を博すとともに、音楽活動においては各時代を担う気鋭のアーティストやクリエイターとのコラボレーション作品や活動が多いことでも知られ、デビューより一貫してこだわりの音楽的探求を続けている。

そんなCharaが、デビュー満34周年を迎える2025年9月17日に、新曲「Lush Life」と未発表曲「僕は残像」をソニー・ミュージックレーベルズ／レガシープラスより2曲同時に配信リリース（シングル作品としては2023年6月リリースのデジタルシングル「Ohhh!」以来、約2年3ヵ月ぶり）。この発表に合わせ、特設サイトとティザー映像も同時に公開された。

■アルバムの発売日となる11月5日は「縁結びの日」

“忘れられないほど美しく、悲しい”という言葉をモチーフにして生まれた新曲「Lush Life」は、Charaにしか描けない独自の視点の詞世界とSeihoを共同サウンドプロデューサーに迎え創り上げた美しいメロディ＆サウンドが見事に融合した、儚くも優しくて温かい、至極のラブソング。

同時リリースとなる未発表曲の「僕は残像」は、高木祥太（BREIMEN）をサウンドプロデューサーに迎え、ドリーミングで浮遊感のあるサウンドが印象的な切ない失恋ソングとなっており、どちらもCharaワールド全開のオリジナリティ溢れる楽曲として注目だ。

そして、彼女の記念すべき1stアルバム『Sweet』（1991年11月1日発売）がリリースされた11月には、先行配信シングル「Lush Life」と未発表曲「僕は残像」を含む、ラブソング・ベストアルバム『The Love Songs of Chara “Lush Life”』をリリース。

なお、アルバムの発売日となる11月5日は「縁結びの日」。デビュー以降、常に恋する気持ちに寄り添い歌い続けてきたCharaが、これまでに発表してきた数々の作品の中から“恋や愛”にまつわる作品を自ら選曲しコンパイルした、ラブソングの集大成とも言えるベストアルバムとなる。詳細はオフィシャルサイトをチェックしよう。

■秋のワンマンライブ『Chara Live 2025 ～Lush Life～』東京追加公演が決定

さらに、Charaが最高のバンドメンバーと届ける秋のワンマンライブ『Chara Live 2025 ～Lush Life～』を東名阪にて開催。そして、10月～11月の3会場のうち東京公演がソールドアウトにつき、このたび12月5日に東京・EX THEATER ROPPONGIにて追加公演の開催が決定した。バンドメンバーは、皆川真人（Key）、平岡恵子（Cho＆Gu）、竹本健一（Cho）、井上銘（Gu）、高木祥太（Ba）、平陸（Dr）という豪華ラインナップとなる。

東京追加公演のチケットは、ファンサイト「チャラモバ」にて8月29日18時より先行受付開始。イープラスでのプレオーダーが、9月19日18時より受付開始となる。名古屋、大阪公演のチケットは一般発売中。35周年イヤーがスタートし、待望の新曲とベストアルバムを引っさげて届けられるCharaのワンマンライブ『Chara Live 2025 ～Lush Life～』。35周年イヤーの今後のあらたな発表にも注目だ。

■リリース情報

2025.09.17 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Lush Life」

2025.11.05 ON SALE

ALBUM『The Love Songs of Chara “Lush Life”』

■ライブ情報

『Chara Live 2025 ～Lush Life～』

10/13（月・祝）東京・大手町三井ホール

11/11（火）愛知・DIAMOND HALL

11/29（土）大阪・森ノ宮ピロティホール

12/05（金）東京・EX THEATRE ROPPONGI ※追加公演

■関連リンク

Chara’s 34th/35th Anniversary Special Site

https://charaweb.net/lush-life

Chara OFFICIAL SITE

https://charaweb.net/