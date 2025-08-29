¼®¤ì¤¤¤é¡¢SNSÁíºÆÀ¸²ó¿ô2²¯3,000Ëü²óÄ¶¤Î¡Ö¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥¥¹¡×¤ò°ìÈ¯»£¤ê¡Ö°Õ³°¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ²Î¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØTHE FIRST TAKE¡ÙÂè585²ó¤Ë¡¢¼®¤ì¤¤¤é¤¬ÅÐ¾ì¡Ê¢¨8·î29Æü22»þ¤è¤ê¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¡Ë¡£
¢£¡ØFLASH THE FIRST TAKE¡Ù½Ð±é¤ËÂ³¤¡ØTHE FIRST TAKE¡ÙËÜÊÔ¤Ë½éÅÐ¾ì
À¡¤ó¤À²ÎÀ¼¤ÈÀ¸¡¹¤·¤¯¤â¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê²Î»ì¤Ç¿Í¡¹¤Î´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¢¼®¤ì¤¤¤é¡£¡ØFLASH THE FIRST TAKE¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓËÜÊÔ¤Ë½éÅÐ¾ì¡£
SNSÁíºÆÀ¸²ó¿ô2²¯3,000Ëü²óÄ¶¡¢Á´À¤³¦¤Ç¤Î¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°Îß·×5,000Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ö¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥¥¹¡×¤òÈäÏª¡£
´Å¤¯ÀÚ¤Ê¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¤Î¤»¡¢Îø¿Í¤È¤ÎÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤àÁÛ¤¤¤òÁÇÄ¾¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÄÖ¤Ã¤¿ËÜºî¤ò¡¢¥Ô¥¢¥Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤è¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê°ìÈ¯»£¤ê¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£
¢£¼®¤ì¤¤¤é ¥³¥á¥ó¥È
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.08.25 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö¥Ï¥ì¤ÎÆü¤Ë¡×
2025.09.03 ON SALE
SINGLE¡Ö¥Ï¥ì¤ÎÆü¤Ë¡×
¢£´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸
https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q
¡ØTHE FIRST TAKE¡ÙOFFICIAL SITE
https://www.thefirsttake.jp/
¼®¤ì¤¤¤é OFFICIAL SITE
https://ushioreira.com/