キャンペーン：AstrHoriやSG-imageの交換レンズが「Amazon スマイルSALE」で割引き
E&Iクリエイション株式会社は、8月29日（金）からAmazonで開催中の「スマイルSALE」で、AstrHori、SG-image、AKuser BE THE ULTIMATEなどの製品をセール価格で販売している。
形状可変絞りを搭載したSG-imageの交換レンズ「50mm F1.8」もセールの対象。ボケをハート、雪結晶、星型などにできるレンズで、通常価格2万5,960円のところ2万768円となる。
AstrHoriからは、シュー部分に取り付けられる露出計「XH-2」が登場。真ちゅう製のボディに0.66型の有機ELディスプレイを搭載する。10%OFFの1万845円となる。
セール名
Amazon スマイルSALE
セール期間
2025年8月29日（金）9時00分～9月4日(木)23時59分
対象製品（例）SG-image 50mm F1.8 ファントムレンズ
25,960円→20,768円（20%OFF）
SG-image 24mm F6.3 ウルトラシンレンズ
13,250円→12,587円（5%OFF）
SG-image 18mm F6.3 ウルトラシンレンズ
8,350円→7,932円（5%OFF）
AKuser BE THE ULTIMATE SRB1000
7,420円→6,900円（7%OFF）
AstrHori 10mm F8.0 II APS-C
9,370円→7,964円（15%OFF）
AstrHori 50mmF2.0
14,580円→13,122円（10%OFF）
AstrHori 露出計 XH-2
12,050円→10,845円（10%OFF）
AstrHori クッツクラッパー
1,210円→968円（20%OFF）