E&Iクリエイション株式会社は、8月29日（金）からAmazonで開催中の「スマイルSALE」で、AstrHori、SG-image、AKuser BE THE ULTIMATEなどの製品をセール価格で販売している。

形状可変絞りを搭載したSG-imageの交換レンズ「50mm F1.8」もセールの対象。ボケをハート、雪結晶、星型などにできるレンズで、通常価格2万5,960円のところ2万768円となる。

AstrHoriからは、シュー部分に取り付けられる露出計「XH-2」が登場。真ちゅう製のボディに0.66型の有機ELディスプレイを搭載する。10%OFFの1万845円となる。

セール名

Amazon スマイルSALE



セール期間

2025年8月29日（金）9時00分～9月4日(木)23時59分



対象製品（例）

SG-image 50mm F1.8 ファントムレンズ25,960円→20,768円（20%OFF）SG-image 24mm F6.3 ウルトラシンレンズ13,250円→12,587円（5%OFF）SG-image 18mm F6.3 ウルトラシンレンズ8,350円→7,932円（5%OFF）AKuser BE THE ULTIMATE SRB10007,420円→6,900円（7%OFF）AstrHori 10mm F8.0 II APS-C9,370円→7,964円（15%OFF）AstrHori 50mmF2.014,580円→13,122円（10%OFF）AstrHori 露出計 XH-212,050円→10,845円（10%OFF）AstrHori クッツクラッパー1,210円→968円（20%OFF）