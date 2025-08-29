»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿ÉñÂæ¤¬¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¡¡ACM¥Õ¥¡¥ß¥êー¥·¥¢¥¿ー¡ØÂç¤É¤í¤Ü¤¦¥Û¥Ã¥Ä¥§¥ó¥×¥í¥Ã¥Ä¡Ù11·î23Æü¤«¤é°ñ¾ë¡¦¿å¸Í·Ý½Ñ´ÛACM·à¾ì¤Ë¤Æ¾å±é
ACM¥Õ¥¡¥ß¥êー¥·¥¢¥¿ー¡ØÂç¤É¤í¤Ü¤¦¥Û¥Ã¥Ä¥§¥ó¥×¥í¥Ã¥Ä¡Ù¤¬11·î23Æü¤«¤é°ñ¾ë¡¦¿å¸Í·Ý½Ñ´ÛACM·à¾ì¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢50Ç¯°Ê¾å¡¢À¤³¦Ãæ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ì¾ºî¤ò¡¢¿å¸Í·Ý½Ñ´ÛACM·à¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥·¥¢¥¿ー¤È¤·¤ÆÉñÂæ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
Æó¿Í¤Î¾¯Ç¯¤¬¡¢ÃÎ·Ã¤ÈÍ¦µ¤¤ÇÂç¤É¤í¤Ü¤¦¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¤ë¾Ð¤¤¤È¥¹¥ê¥ë¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÊª¸ì¤À¡£
Á°²ó¾å±é»þ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿ÉñÂæ¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
º£Æü¤Ï¥«¥¹¥Ñー¥ë¤Î¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Î¤ª¤¿¤ó¤¸¤ç¤¦Æü¡£
¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¥³ー¥Òー¥ß¥ë¤¬¤Ì¤¹¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥¹¥Ñー¥ë¤ÈÃç¤è¤·¤Î¥¼¥Ã¥Ú¥ë¤Ï¡¢
Âç¤É¤í¤Ü¤¦¥Û¥Ã¥Ä¥§¥ó¥×¥í¥Ã¥Ä¤Î¤«¤¯¤ì²È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¼è¤ê¤â¤É¤½¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢
·×²è¤Ï¼ºÇÔ¤·¡¢¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¡¢¤Þ¤Û¤¦»È¤¤¤ä¤Õ¤·¤®¤Ê¥«¥¨¥ë¤Þ¤Ç¤¢¤é¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¤¢¤¢¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡ª
¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤Ö¤¸¤Ë²È¤Ëµ¢¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÜ¸ø±é¤Ï2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡¦½Ë¡Ë～11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë°ñ¾ë¡¦¿å¸Í·Ý½Ñ´ÛACM·à¾ì¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡£
https://www.arttowermito.or.jp/theatre/lineup/article_4293.html
ACM¥Õ¥¡¥ß¥êー¥·¥¢¥¿ー
¡ØÂç¤É¤í¤Ü¤¦¥Û¥Ã¥Ä¥§¥ó¥×¥í¥Ã¥Ä¡Ù
ºî¡ý¥ª¥È¥Õ¥êー¥È¡¦¥×¥í¥¤¥¹¥éー¡¡Ìõ¡ýÃæÂ¼¹À»°
µÓËÜ¡ý¹â¶¶ÃÎ²À¹¾
ºî¶Ê¡ýÊÒÌî¿¿¸ã
¿¶ÉÕ¡ý¹â¾ë¿®¹¾
±é½Ð¡ýÂç¿ù ÎÉ
½Ð±é¡ý
¿åÌîÄ¾
ÂçÆâ¿¿ÃÒ
Áð磲ÃÒÊ¸
±öÃ«Î¼
¾®ÎÓÍ´²ð
¥ä¥Þ¥°¥Á¥ê¥ª
¸ø¼°¥µ¥¤¥È
