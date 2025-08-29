¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹¥É¥é¥Þ¤Ï¡©Ä¶¥¨¥ê¡¼¥È¹â¹»¤¬ÉñÂæ¤Î¥É¥é¥Þ¡ª
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ë³¨Ê¸»ú¥¯¥¤¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹¤â¤Î¤Ã¤Æ°ìÂÎ...¡©
¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹¥É¥é¥Þ¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥¯¥¤¥º¡£
¡Ö👩❤️👨⚔️🏫🧑🏫👁️¡×¤¬É½¤¹¥É¥é¥Þ¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢Ä¶¥¨¥ê¡¼¥È¹â¹»¤¬ÉñÂæ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡ÖÎø°¦¥Ð¥È¥ë¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡ÖÎø°¦¥Ð¥È¥ë¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¡×¤Ï¡¢Netflix¤Ç2024Ç¯8·î¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡£
ÃË½÷¸òºÝ¶Ø»ß¤Î¹»Â§¤¬À©Äê¤µ¤ì¤¿¡¢Ä¶¥¨¥ê¡¼¥È¹â¹»¤¬ÉñÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¿Í¸ø¤ÎÍÂôÍ£Àé²Ö¤ò¸«¾å°¦¤µ¤ó¡¢Í£Àé²Ö¤È½ù¡¹¤Ë¼æ¤«¤ì¤¢¤¦¿¿ÌÚÎÍ¸ç¤òµÜÀ¤Î°Ìï¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
