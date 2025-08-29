ラミ・マレック、元恋人ルーシー・ボイントンそっくりな女性とニューヨークデート
『ボヘミアン・ラプソディ』での共演をきっかけに、ルーシー・ボイントンと交際したラミ・マレック。破局から2年経った最近、ルーシーにそっくりな女性とニューヨークの街を歩く姿をキャッチされた。
【写真】ラミと元恋人のルーシー
DailyMailによると、ラミがキャッチされたのは、現地時間8月27日。イギリス出身のルーシーは、プラチナブロンドのヘアと、シックな装いで知られるが、この日ラミが一緒だった女性も、プラチナブロンドの髪をポニーテールにし、英国刺繍を施した真っ白なワンピースにスネーク柄のローファーをコーデしたシックな装い。王族の称号「HRH」がデザインされたケースに入ったスマートフォンを手にしていたそう。ラミは、グレーのシャツのボタンを開けて、襟元から白いＴシャツをチラ見せ。茶色のパンツに黒い厚底シューズを合わせ、アビエイターサングラスをかけていた。
ラミとルーシーは、2018年に公開された『ボヘミアン・ラプソディ』の撮影で知り合い、すぐに意気投合。2019年のアカデミー賞では、他のキャストらと一緒に参加していたが、ラミが主演男優賞に選ばれると、隣に座っていたルーシーにラミがキス。スピーチで「ルーシー・ボイントン、あなたはこの映画のハートです。計り知れない才能があり、僕の心を捉えました。本当にありがとう」と愛を叫んだ。
2人は2023年夏に、すでに破局していたことが発覚。ラミはその後、エマ・コリンと交際をスタート。昨年ロンドン北部のハムステッドに豪邸を購入し、同棲を始めたと報じられていた。一方ルーシーも、2023年9月にロンドンのソーホーで、ミュージシャンのムルド・ミッチェルとキスをキャッチされ、関係が発覚。今も交際中だと伝えられる。
