TOMORROW X TOGETHER日本3rdアルバム『Starkissed』ひとつめのコンセプト「Alight」公開

TOMORROW X TOGETHERが、8月25日から28日にかけて、日本3rdアルバム『Starkissed』のひとつめのコンセプト「Alight」を相次いで公開した。

■白鳥の翼を脱ぎ捨て、現実に向き合おうとする少年たち

日本3rdアルバム『Starkissed』では、幸せだった安全地帯（Santuary）を離れ、現実に向き合い、自らの力で生きていこうとする少年たちの姿が込められた作品。

ひとつめのコンセプト「Alight」では、天使のような白鳥の翼を脱ぎ捨て、美しい湖畔の白鳥の群れを離れて、ようやく現実に向き合おうとする少年たちの姿が描かれている。

先立って公開されたコンセプトフォトは、白い衣装に身を包んで羽を身につけたメンバーたちが白鳥の群れの中に佇む様子や、立ち上がりそこから歩き出すような様子が捉えられたもの。無造作な髪型や、白いまつ毛もまた白鳥を彷彿とさせる。

■コンセプトクリップ「Alight」について

28日に公開されたコンセプトクリップでは、居心地のよかった群れを離れて現実と向き合い、自らの足で歩き出す様子がさらに直観的に描写。白鳥がいる絵画のような美しい湖畔は、実は画面に映し出されたものだった。メンバーたちはまるでその画面の中から、現実へと飛び出してきたようだ。

コンセプトクリップはメンバー一人ひとりが湖畔に背を向け、前を向いて一歩を踏み出す印象的なシーンで終わる。

■9月1日からふたつめのコンセプト「Uprise」を公開

日本3rdアルバム『Starkissed』は「Can’t Stop」など、過去最多となる日本オリジナルの新曲3曲に、「Song of the Stars」の日本語バージョンである「星の詩 [Japanese Ver.]」など人気楽曲の日本語バージョンなどを含む全12曲を収録。リリースに先立ち20日には音源配信が開始され、発売日には来日ショーケースの開催も発表されている。

9月1日からはふたつめのコンセプト「Uprise」のコンテンツが公開。こちらも要チェックだ。

(P)＆(C) BIGHIT MUSIC

■リリース情報

2025.10.20 ON SALE

DIGITAL ALBUM『Starkissed』

2025.10.22 ON SALE

ALBUM『Starkissed』

