ジョージ・クルーニー、副鼻腔炎のためベネチア国際映画祭の記者会見を欠席
ノア・バームバック監督の新作映画『Jay Kelly（原題）』をひっさげ、ベネチア国際映画祭に参加したジョージ・クルーニーが、副鼻腔炎のために記者会見を欠席した。
【写真】まるで映画のワンシーン？ 『ウルフズ』ジョージ・クルーニー＆ブラッド・ピットがベネチア国際映画祭イベントにボートで乗り付ける
Varietyによると、ジョージは今週はじめにベネチア入りしていたものの、現地時間8月28日に行われた『Jay Kelly』の記者会見に欠席。代理人が声明で、「ジョージは副鼻腔炎を患っており、本日の活動を全て控えるよう医師から指示を受けています」とコメントしたそうだ。会見には、バームバック監督と共同脚本を手掛けたエミリー・モーティマー、出演するアダム・サンドラー、ローラ・ダーン、ビリー・クラダップが出席。夜に行われたプレミアイベントでは、妻アマルとともに、元気な姿を見せていた。
コンペティション部門に出品されている『Jay Kelly』は、ジョージ演じる老齢の映画スターが、長年のマネージャー（アダム・サンドラー）と共に、飛行機や列車、自動車を乗り継いでヨーロッパ中の旅するなかで、それぞれの人生の選択や人間関係、レガシーについて思いを巡らせる物語。
ジョージはスティーブン・ソダーバーグ監督の『アウト・オブ・サイト』（1998）で初めてベネチア国際映画祭に参加。自身の監督作『グッドナイト＆グッドラック』（2005）と、ブラッド・ピットと共演した『ウルフズ』（2024）でも同映画祭に参加している。
