Æü±Æµ¬À©¤Ë°ãÈ¿¡Ä»ÔÌò½ê¤¬45Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡È°ãË¡·úÃÛ¾õÂÖ¡É¤ÈÈ½ÌÀ ºÇ¾å³¬¤Î°ìÉô¤ò¼è¤ê²õ¤¹Åù¤ÎÂÐ±þ¤ò¤¹¤ëÊý¿Ë
¡¡°¦ÃÎ¸©³÷·´»Ô¤Î»ÔÌò½ê¤¬¡¢45Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°ãË¡·úÃÛ¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³÷·´»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢1980Ç¯¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿»ÔÌò½ê¤Î¿·´Û¤¬¡¢¼þÊÕ¤Î½»ÂðÃÏ¤Ë3»þ´Ö°Ê¾å±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë·úÃÛ´ð½àË¡¤Î¡ÖÆü±Æµ¬À©¡×¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯9·î¤ËÃó¼Ö¾ì¤Î¹©»ö¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢»ÔÌò½ê¤ÎËÜ´Û¤È¿·´Û¤¬ËÜÍèÀß·×¤µ¤ì¤¿°ÌÃÖ¤è¤ê¤âÀ¾¤Ë3.8¥áー¥È¥ë¤º¤ì¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡8·î25ÆüÉÕ¤±¤Ç¸©¤«¤éË¡Î§¤Îµ¬Äê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦µá¤á¤ëÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ô¤ÏºÇ¾å³¬¤Î°ìÉô¤ò¼è¤ê²õ¤¹¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
