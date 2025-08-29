「この丈感」がトレンド！【GU】いま買って真似したい「膝丈パンツコーデ」

着こなしの鮮度UPを狙うなら、膝丈のパンツは要チェックかも。トレンドアイテムとして気になりつつも、取り入れるのが難しいと感じている人も多いのでは？ 太ももは隠せるすっきりとしたシルエットで、カジュアルにもきれいめにも振れる優秀アイテムです。そこで今回は【GU（ジーユー）】スタッフが着こなす「膝丈パンツコーデ」をご紹介。一気におしゃれ見えしそうだから、ぜひ参考にしてみて。

オフィス使いできそうなきれいめコーデ

【GU】「バミューダチェックショートパンツ」\2,990（税込）

クラシカルなチェック柄が印象的な膝丈パンツ。「膝下の細い部分が見える設計で、脚をすっきりと見せる」（公式サイトより）とのこと。タック入りでゆったりとしたシルエットながらも、センタープレス入りで脚がまっすぐ見えそうです。合わせたシャツはふんわりとした袖デザインが女性らしく、パンツコーデにやわらかさをプラス。ヒールやきれいめバッグを合わせれば、オフィスや通勤スタイルにマッチします。

膝丈パンツの大人カジュアルコーデ

【GU】「バミューダショートパンツ」\2,990（税込）

「センタープレスとスカートのようなAラインシルエットが上品」「涼しさときちんと感を両立してくれる」とこちらのスタッフさんも太鼓判。こちらは無地タイプで、落ち着いたブラウンが魅力的です。シンプルな黒トップス合わせでも、赤のバッグやベルト、ゴールドカラーのシューズがアクセントになり一気におしゃれ見え。ぜひ真似してみて。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

Writer：licca.M