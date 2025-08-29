8月17日に離婚を公表した俳優の加藤ローサ（40）が、鹿児島旅行を満喫する様子を披露した。

【映像】加藤ローサ、息子2人との親子ショット

2011年6月、元サッカー日本代表の松井大輔（44）と結婚し、13歳と11歳の息子を育てている加藤。しかし、2025年8月17日、日本テレビ系で放送された『おしゃれクリップ』に出演し、松井さんと離婚したことを報告していた。

「彼は自分の好きなことを追いかけているタイプで、やっぱり籍が入っているか入っていないかで、私の気持ちがすごく変わって、良い妻でいないとと思ってしまう。」

また、松井も番組内で、「変わらず一緒に住んでいること」「親としても変わらないこと」を明かしていた。

Instagramでは、プライベートな一面を発信している加藤。息子たちとの親子ショットや、初めて“ろくろ”体験したことなどを発信してきた。

加藤ローサ、鹿児島リフレッシュ旅を満喫

29日には、鹿児島旅行をしたことを報告。

「短い時間だったけどリフレッシュできました〜。まだ暗いうちから釣りへ。大漁でした。焼肉なべしまの箸袋が桜島になるの図。マザルバカフェでランチしたりお土産買ったり、本当はゴボウと鶏肉のバーガーがオススメだけど撮り忘れ」

この投稿にファンからは、「お綺麗な風景。すごい癒やされますね」「楽しく美味しい時間、よかったね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）