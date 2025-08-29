「1955 東京ベイ by 星野リゾート」に泊まって仮装を全力で楽しもう！好評宿泊プラン「Halloween 33h Stay Plan」を今年も発売
客室利用時間は朝5時から翌14時まで！ハロウィーンシーズンが近づいてきました！ テーマパークで仮装を楽しむ方もたくさんいますよね。そんな方々におすすめしたいのが、「1955 東京ベイ by 星野リゾート」の宿泊プラン「Halloween 33h Stay Plan」。2024年に初めて販売し、なんと200人を超える方が利用したそう。人気の秘密は、客室の利用時間。
通常は15時チェックイン、翌日11時チェックアウトのところ、朝5時チェックイン、翌日14時チェックアウトと、なんと最大33時間も利用できちゃうんです。
さらに全室、靴を脱いで過ごせるため、大切な衣装も汚れを気にせず広げることができます。このプランの客室は「ゴロゴロ寝台付 スーペリア」。
2台のベッドの奥には「ゴロゴロ寝台」があり、その名の通りゴロゴロ過ごしたり、ソファーとして家族や友人と語らったり、ゆったりくつろげます。着替えスペースとしてもバッチリ！ また、就寝時にはベッドとしても利用でき、最大4名まで宿泊できます。
チェックアウトが14時なので、朝もゆっくりできるのがうれしいですね。
ハロウィーン仮装をサポートする充実のアイテムこのプランで宿泊する客室には、仮装の準備時に身支度を整えるのに便利なアイテムと、仮装を楽しんで帰ってきた後の疲れを癒やすアイテムが用意されています。
ヘアセット用のヘアピンやヘアゴム、ヘアスプレー、ヘアアイロンを完備。うっかり忘れてしまったときや荷物を減らしたいときに便利ですね。また、ウィッグスタンドも1人1つ用意されているので、衣装のウィッグを形を崩さずに置いておくことができます♪
さらに2025年はアイテムに仮装者の必需品である安全ピンが仲間入り。急に衣装が壊れてしまった際も、安全ピンの他に簡易ソーイングセットを用意されているので安心です。
全力で仮装を楽しんだ後のリフレッシュアイテムとしては、入浴剤やフェイスパック、足裏シートが用意されているので、帰ってきてからゆっくり疲れを癒やせます。
パブリックスペースの「2nd Room」が秋の収穫祭会場に大変身ホテル内でもハロウィーン気分が楽しめるイベント「OLDIESHALLOWEEN NIGHT」を開催しています。「2nd Room」が秋の収穫祭をテーマにレトロアメリカンなハロウィーン仕様に大変身。当時のアメリカで流行していた1950年代のファッションでおめかしした、ジャック・オ・ランタンがお出迎えしてくれますよ。
カボチャに埋もれて写真を撮ったり、お気に入りのかぼちゃを見つけたり、秋の収穫祭を楽しめます。
また、「Cafeteria」では、アメリカのハロウィーンの定番であるパンプキンパイとキャラメルアップルをアレンジした「パンプキンパイサンデー」 1400円と「トリート・キャラメルアップル」1400円が販売されます。
夜は「2nd Room」内の扉をノックして「Trick or Treat！」と声をかけると、アメリカのハロウィーンの定番菓子が貰えるサービスも！ ホテル内でもハロウィーンを満喫してくださいね。
■「OLDIES HALLOWEEN NIGHT」
期間：2025年9月17日（水）〜10月31日（金）
場所：2nd Room、Cafeteria
時間：「Cafeteriaのスイーツ販売」18〜23時（22時30分LO）※1日各20食限定
「Trick or Treat！」でアメリカンなハロウィーンを体験」20〜22時
予約：不要
対象：宿泊者
館内のフォトスポットでも記念撮影♪「OLDIES HALLOWEEN NIGHT」以外にも、1955年頃のアメリカの世界観をモチーフにした館内には、ルームキーと同じデザインのアートウォールの前などで、衣装に合わせてさまざまな場所で撮影を楽しめます。
1部屋に1台、インスタントカメラが用意されているので、オールドアメリカンな世界観の中で仲間と一緒に当時のようなレトロな風合いの写真を撮影して、旅の思い出として持ち帰れますよ。ぜひ体験してみてくださいね！
■1955 東京ベイ by 星野リゾート「Halloween 33h Stay Plan」
期間：2025年9月17日（水）〜30日（火）と10月16日（木）〜31日（金）
住所：千葉県浦安市日の出7-2-3
TEL：050-3134-8097（1955 東京ベイ by 星野リゾート予約センター）
時間：チェックイン朝5時、チェックアウト翌14時
料金：1万8000円〜（2名1室利用時1名あたり、食事なし）
定員：1日10組限定（1組1〜4名）
予約： 7日前までに公式サイトから予約
アクセス：JR京葉線「新浦安駅」からバスで約10分（無料シャトルバスあり、予約不要）、東京ディズニーリゾート®から無料シャトルバスで約30分（予約不要）
●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。
●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。