¡Ú¾®´ØÍµÂÀ¡Û·Î¸ÅÃæ¤Ë¥Ñ¥ó¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤¬¡¡ ¡È¼è¤ê¹ç¤¤¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤ÇÆ¸¿´¤ËÌá¤Ã¤¿¡É
¾®´ØÍµÂÀ¤µ¤ó¡¢±±ÅÄ¤¢¤µÈþ¤µ¤ó¡¢ÂÀÅÄ´ðÍµ¤µ¤ó¡¢°ÂÀ¾¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤é¤¬¡Ö¡Ø¥µ¥è¥Ê¥é¥½¥ó¥°¡¼µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Äá¡¼¡Ù½éÆüÁ°²ñ¸«¡õ¥Õ¥©¥È¥³¡¼¥ë¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¾®´ØÍµÂÀ¡Û·Î¸ÅÃæ¤Ë¥Ñ¥ó¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤¬¡¡ ¡È¼è¤ê¹ç¤¤¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤ÇÆ¸¿´¤ËÌá¤Ã¤¿¡É
ËÜºî¤Ï¡¢ºî¡¦±é½Ð¤òÌ³¤á¤ë¹ã¾å¾°»Ë¤µ¤ó¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖKOKAMI¡÷network¡×¤ÎÂè21²ó¸ø±é¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£¡ÖÀ¸¤¤Î¤Ó¤ë¤³¤È¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ±ÏÃ¡ÖÄá½÷Ë¼¡×¤Î¤½¤Î¸å¤ÎÀ¤³¦¤È¡¢¤¢¤ë²ÈÂ²¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤¬¸òºø¤·¤Ê¤¬¤éÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿·ºî¤Ç¤¹¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢°ì¿ÍÆóÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¾®´Ø¤µ¤ó¡£¡È¡Ê¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡ËÆó¿Í¤Î¿ÍÀ¸Ê¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Æó¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·¡¤ê¿¼¤á¤ë¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢±é¤¸¤ë¾å¤Ç¤Ï¡¢·ë¹½³Ú¤·¤¯¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÆñ¤·¤¤¤³¤È¹Í¤¨¤¹¤®¤º¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡È¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶ìÏ«¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¾®´Ø¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È»ÑÀª¤¬¡¢·ë¹½Â¼¿Í¤ÇÄã¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ì½Ö¹ø´í¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡È¤ÈÏÃ¤·¡¢¡È¤³¤³¤ÇÎ©¤Æ¤ÐÎÉ¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ð¥é¥ó¥¹´¶¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¶ìÏ«¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡È¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢·Î¸ÅÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡È¤¢¤µ¤ß¤µ¤ó¤¬2²ó¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡©¥Ñ¥ó¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡È¤Èº¹¤·Æþ¤ì¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡È¡Ê·Î¸Å¾ì¶á¤¯¤Î¡Ë¸Å¤ÎÉ¤¥Ñ¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÂ·¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¾Ð´é¤Ç¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡È¤È¾Ð´é¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÈÃ¯¤«¤È¤Í¡¢¼è¤ê¹ç¤¤¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¤ò¤·¤¿¤Î¤â¡¢Æ¸¿´¤ËÌá¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡È¤È¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ê·Î¸Å¾ì¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
