º£»ÔÎ´Æó¡¢Ë½¹Ô»ö·ï¤Î¼¨ÃÌÀ®Î©¤Ç¡È±³¥Ð¥ì¡É¤â¡Ä¡ÈÈï³²¼Ô¤Î¼àÎÌ¡É¤Ç¹çÅÀ¤¬¤¤¤Ã¤¿¡ÖÃæµïÃÌÏÃ¤Î°ãÏÂ´¶¡×¤ÎÀµÂÎ
¡¡8·î28Æü¡¢¡Ø»°ÂåÌÜJ SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE¡Ù¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îº£»ÔÎ´Æó¤«¤éË½¹Ô¡¢¶¼Ç÷¤ò¼õ¤±¤¿¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬¡¢ÁÐÊý´Ö¤Ç¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤è¤¯¤³¤ó¤Ê·è¤á¥Ý¡¼¥º¤Ç¡×Âç¹Ó¤ì¤·¤¿¡¢¡È»ö·ï¸å¡É¤Îº£»Ô¤ÎSNSÅê¹Æ
¡¡»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï4·î¾å½Ü¡¢°û¼ò¸å¤ËÃÎ¿ÍÃËÀ¤È¾è¼Ö¤·¤¿¥¿¥¯¥·¡¼¼ÖÆâ¤Ç±¿Å¾¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢º£»Ô¤¬±¿Å¾ÀÊ¤È¸åÉôºÂÀÊ¤ò»ÅÀÚ¤ë¥¢¥¯¥ê¥ëÈÄ¤ò²¥¤ë¡¢ÏÓ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡¡¥¿¥¯¥·¡¼²ñ¼Ò¤È¤Ï4·îÃæ¤Ë¼¨ÃÌÀ®Î©¤¹¤ë¤â¡¢¡ÈÈï³²¼Ô¡É¤Ç¤¢¤ë±¿Å¾¼êËÜ¿Í¤È¤Ï4¤«·î·Ð¤Ã¤Æ¤âÏÂ²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿º£»Ô¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢º£»Ô¤¬È¯¤·¤¿¡Ö»¦¤¹¤¾¡×¤Î¶¼¤·Ê¸¶ç¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÁÐÊý¤Çóòó÷¤¬¡¼¡¼¡£
¡ÖLDH´Ø·¸¼Ô¤Ï»ö·ïÈ¯³Ð¸å¤ÎÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¼èºà¤Ë¡¢¡È»¦¤¹¤¾¡É¤È¤ÎË½¸À¤Ï¡ÈÆ±¾è¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¾èÌ³°÷¤Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¤Ê¤É¤ÈÊÛÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬ºÇ½ªÅª¤ËÇ§¤á¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ±¿Å¾¼ê¤Ø¤ÎË½¹Ô¤È¶¼Ç÷¤ò¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êº£»Ô¤Ï¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¤ÎÈÚ¹Ô¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡È¥¦¥½¤ò¤Ä¤¯¡É¤È¤¤¤¦¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥¤¥á¡¼¥¸°²½¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¡×
¡¡·ÝÇ½¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤â´í×ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»öÂÖ¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤¿½êÂ°»öÌ³½êLDH¡£¼¨ÃÌÀ®Î©¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ëÁ°Æü¤Î8·î27Æü¡¢10·î4¡¢5Æü¤ËÂçºå¡¦¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Î¡Ø15TH ANNIVERSARY STADIUM LIVE¡Ù¤Ç¡¢º£»Ô¤ÎÉÔ»²²Ã¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Èï³²¼Ô¤Ï·ÝÇ½³èÆ°¤ÎµÙ»ß¤òµá¤á¤Ê¤¤
¡¡ËÁÆ¬¤ÎÊÛ¸î»Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¼¨ÃÌÀ®Î©¸å¤Î¡ÈÈï³²¼ÔÃÌÏÃ¡É¤È¤·¤Æ¡¢
¡ÔË½¹ÔµÚ¤Ó¶¼Ç÷¤Î»ö¼Â¤òÇ§¤á¡¢È¿¾Ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»ä¸Ä¿Í¤Î°Õ»×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£»Ô¤µ¤ó¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤Î¼«½Í¤ä¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤ÎµÙ»ß¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Õ
¡¡¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤«¤éº£»Ô¤Ø¤Î¡È¼àÎÌ¤Î¸ÀÍÕ¡É¤â¤«¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âËÜ¿Í¤ÏµÇ°¥é¥¤¥Ö¤Î¼Âà¤ò¤â¤Ã¤ÆÈ¿¾Ê¤ÎÂÖÅÙ¤ò¼¨¤·¡¢¤±¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Ê¹¥¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç»×¤¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡È¼àÎÌ¤Î¸ÀÍÕ¡É¤òÈï³²¼Ô¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤«¤±¤¿¸µSMAP¡¦ÃæµïÀµ¹¤Ë¤è¤ë°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¡£
¡¡¸½ºß¤âÈø¤ò°ú¤¯¡¢Ãæµï¤È¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼½÷À¡¦A¤µ¤ó¤Î´Ö¤Ëµ¯¤¤¿¡ÈÀË½ÎÏ¡É¥È¥é¥Ö¥ë¡£2024Ç¯Ëö¤Ë°ìÉô»Ï½ª¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤¿1·î9Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÁûÆ°¤ò¼Õºá¤·¤¿Ãæµï¡£¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢
¡Ô¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»Ù¾ã¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ
¡¡¼¨ÃÌÀ®Î©¤·¤¿¤³¤È¤ò¡ÈÌÈºáÉä¡É¤È¤·¡¢¼«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤Î·ÑÂ³Àë¸À¤ò¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¸½ºß¤âÈï³²¼Ô¤È¤Î¡È°äº¨¡É¤¬»Ä¤ëÃæµï
¡Ö°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡È»Ù¾ã¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡É¤È¤ÎÈ¯¸À¡£¤³¤ì¤¬Èï³²¼Ô¤«¤é¤ÎµöÂú¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¤ªÊú¤¨ÊÛ¸î»Î¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î¸å¤Ë¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¾ÜºÙ¤È¡¢Èï³²¼Ô¤«¤éÏ³¤ìÅÁ¤ï¤ëÅÜ¤ê¡¢Áþ¤·¤ß¤ò¸Ü¤ß¤ì¤ÐÅþÄì¡¢A¤µ¤ó¤¬µö¤·¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¡ÈÀË½ÎÏ¤ÎÍÌµ¡É¤Îº¬ËÜ¤ò¤á¤°¤ë¼çÄ¥¤ÏÊ¿¹ÔÀþ¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢Ãæµï¤¬Åö½é¤è¤êÈ¿¾Ê¤È¸å²ù¤ÎÂÖÅÙ¤ò¼¨¤·¡¢À¿°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¼Õºá¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð°úÂà¤»¤º¤È¤â·ÝÇ½³¦¤Ë»Ä¤ëÆ»¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡Ë
¡¡Èà¤é¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ë¤¹¤Ù¤¤ÏÊÝ¿È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èï³²¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£