ABEMA「給与明細」で無料配信している過去のエピソードを紹介。番組では、フードデリバリーサービスから着想を得た、プライベートサービスを提供する店舗「みこすり半道場」に潜入調査した。（2022年2月14日放送）

【映像】店長が女性キャストの新人講習をする様子（実際の映像）

「みこすり半道場」は、通常のプライベートサービスのようにキャストの待機所を持たず、女性が徒歩や自転車などの交通手段で客の元へと直接向かう。店長によれば「通常は車に女の子を乗せて自宅やホテルに出張するんですけど、うちはお客さんからネットのオーダーが入ったら、LINEで女性に伝えて、受けられる場合は自宅や外から直接お客さんのところへ行くというシステム」だそうで、送迎するドライバーが必要ないため店長1人だけが事務所で運営を行なっているという。

サービスは客の自宅の玄関で行うのがコンセプト。コースは5分から60分まで用意されており、一番人気は10分コースとのこと。無駄な時間やスタッフを省いていることがこのお店の最大の特徴だ。ユニークなアイデアを思いついた理由について、店長は「昔、プライベートサービスの店舗を10数年やっていたんですけど、体を壊して全部売却した。そのあとアルバイトをしようかなと思って、ウーバーイーツのドライバーとして150回くらい自転車で回った。その時にウーバーイーツの仕組みを使えると思った」と説明。実際にウーバーイーツで働き、そのシステムを研究したことが、つながったそうだ。

そんな「みこすり半道場」について、店長は「うちの場合は本職を持っている女性ばかり。2時間とかの隙間でもタイミングが合えば行ってもらう」とも説明。実際に利用した整体師の常連客は「時間が短くてすぐ終わる。私は自営業をしているので、いつお客さんの予約が入ってくるかわからない。空いた時間で使えるのは重宝しています」と魅力を語る。事務所を訪問した高梨は「すごいですね。めっちゃ未知の世界（笑）」と驚きつつ、「今日いざ見てみて、色んな世界があるなと改めて思いました」と語った。