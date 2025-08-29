巨人の泉圭輔投手が、２９日の阪神戦（甲子園）から１軍に合流した。甲子園でキャッチボールなどで調整し「みんな疲れていると思うので、そこを１球でも１イニングでも補えるように。久々に上がってきて１発目が大事だと思うので、いいスタートが切れるように」と意気込んだ。

泉は今季、開幕１軍入りし、中継ぎとして５試合に登板したが、防御率７・９４で４月１６日に２軍降格。２軍で調整を進めていたが、５月中旬に右肩痛のため故障班に合流した。その後はリハビリを経て、６月２７日に３軍のＥＮＥＯＳ戦（Ｇ球場）で実戦復帰し、７月上旬には２軍に昇格。今月２８日のイースタン・楽天戦（Ｇタウン）では９回に登板して１回無安打無失点、２奪三振で１０戦連続無失点をマーク。２軍での成績を、１８登板で５勝０敗４セーブ、防御率１・５３としていた。

「とりあえず出たところで抑えて帰ってくること。それが１番だと思うので、内容も大事ですけど。この時期は内容よりはゼロで帰るって思っとかないと、厳しい戦いですし、とにかく自分のボールをしっかり投げて、２軍でやってきたことをやるだけだと思います」と闘志を燃やした。