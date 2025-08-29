°¦»Ò¤µ¤ÞÃ´Åö¿¦°÷£²Ì¾Áý°÷Í×µá¡¡µÜÆâÄ£¤¬ÍèÇ¯ÅÙÍ½»»¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ê¤É¹ÊóÈñÌó5300Ëü±ß·×¾å¤â¥Æ¥£¥¢¥éÀ½ºî¤Ï¸«Á÷¤ê¡Ä³µ»»Í×µá¤Ç
µÜÆâÄ£¤Ï¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ê¤É¤Î¹ÊóÈñ¤Ïº£Ç¯ÅÙ¤«¤éÇÜÁý¤È¤Ê¤ëÌó5300Ëü±ß¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÍèÇ¯ÅÙÍ½»»¤Î³µ»»Í×µá¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÜÆâÄ£¤Ï2024Ç¯4·î¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï210Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨2025Ç¯8·î29Æü¸½ºß¡Ë¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤ÏÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Î³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢8·î¤«¤é½©¼ÄµÜ²È¤Ê¤É¤Î¹ÄÂ²Êý¤Î³èÆ°¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Ï»£±Æ¤Î°ÑÂ÷Èñ¤Ê¤É2025Ç¯ÅÙ¤«¤éÇÜÁý¤È¤Ê¤ëÌó5300Ëü±ß¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¸øÅª¤Ê³èÆ°¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢¿¦°÷2Ì¾¤ÎÁý°÷¤âÍ×µá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Êª²Á¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¹ñÌ±À¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿Î¾ÊÅ²¼¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤êÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤°¦»Ò¤µ¤Þ¤Îµ·¼°ÍÑ¤Î¥Æ¥£¥¢¥é¤ÏÍèÇ¯ÅÙ¤â¿·Ä´¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£