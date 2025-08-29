地中に埋められた水道管の劣化を、地面を掘らずに調べる実証実験が9月1日から、福岡市で始まります。その仕組みが29日、公開されました。

■平石千夏記者

「列をなして動くこちらの機械、地上から地中の状況を調べます。」



公開されたのは、地上から土壌の腐食の進みやすさを測り、埋設された水道管がどれだけ劣化しているかを推定する機械です。送信機と受信機が電気を受け渡ししながら進むことで、場所ごとに地中の電気の通りやすさを検知します。電気が通りやすい地点は、土壌に水分や塩分などが多く含まれているため、腐食が進みやすいと判断されます。

福岡市では、この機械を使って9月から実証実験を行います。背景にあるのは、高度成長期に整備された水道管が、全国で一斉に耐用年数の限界を迎えつつある現状です。



国土交通省によりますと、全国の上水道管で標準的な耐用年数とされる40年を超えているのは、2022年度時点で23.6パーセント、福岡市では35パーセントで、今後さらに増えていく見通しです。

福岡市では1年間に平均でおよそ16か所、水道管の状態を確認する調査を行っています。該当する場所を掘り返して調査を行い、埋め戻す作業には通常1か月ほどかかりますが、公開された機械を活用すればわずか数分で水道管の状態を把握でき、費用は従来の30分の1以下に抑えられるといいます。

■福岡市水道局 技術企画課・八島弘倫 課長

「実用化されれば、より効率的なものになると思います。やはり費用が減ってくれるとありがたいなと思います。」



福岡市での実証実験は、天神や六本松など市内6か所で、2026年3月末まで行われる予定です。