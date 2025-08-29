¡Ô½µËö¤ÎÅìµþ¤Ï37ÅÙÍ½Êó¡Õ¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¥é¥ó¥Ê¡¼²£»³¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤âºÆ»°¿´ÇÛ¡È¤È¤Ë¤«¤¯Ìµ»ö¤Ë¡É
8·î30Æü¤ËÊüÁ÷¤ò¹µ¤¨¤ë¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡£ÌÜ¶Ì´ë²è¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤ÏÎãÇ¯¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¥´¡¼¥ë¥·¡¼¥ó¤¬´¶Æ°¤ò¸Æ¤Ö¤¬¡¢º£²ó¤ÏÊÌ¤Î°ÕÌ£¤Ç¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
º£²ó¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢SUPER EIGHT¤Î²£»³Íµ¡Ê44¡Ë¡£ÊüÁ÷¤ËÀè¤ó¤¸¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿°Ï¤ß¼èºà¤Ç²£»³¤Ï¡Ö»×¤¤¤ò¤³¤á¤ÆÁö¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î»×¤¤¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢ÊüÁ÷Æü¤Ë¤ÏÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤¬´ØÅì¤ò½±¤¦¤ÈÍ½Êó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊüÁ÷Æü¤Ç¤¢¤ë8·î30Æü¤È31Æü¤ÏºÇ¹âµ¤²¹37ÅÙ¤ÈÍ½Êó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï30Æü¤Î¸á¸å8»þÂæ¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç¤â31ÅÙ¤È¤ÎÍ½Êó¤Ç¤¹¡£6·î27Æü¤Ë¤Ïºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Îº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ç¹ßÈÄ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ëÇ®½ç²½¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¤µ¤¨¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤«¤Í¤Ê¤¤½ë¤µ¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æµ¼Ô¡Ë
¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë·è¤Þ¤ëÁ°¤«¤éÂÎÄ´´ÉÍý¤ÈÂÎ·¿°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ë¥¸¥à¤ÇÄ¹µ÷Î¥¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦²£»³¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤³¤Î½ë¤µ¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â´íµ¡´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÂ¼¾å¿®¸Þ¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤¬ºÆ»°¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²£»³¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´ÇÛ¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£²£»³¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Â¼¾å¤µ¤ó¤Ï8·î14Æü¤Ë¡È²£»³¤µ¤ó¿ÈÂÎÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤¡¡É¤ÈÍÎÁ²ñ°÷¸þ¤±¥Ö¥í¥°¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë8·î28Æü¤Ë¤â¡È½ë¤µ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤ä¤í¡©¡É¡È¤È¤Ë¤«¤¯Ìµ»ö¤Ë½ª¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤ÈÌÔ½ë¤Ë·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤·¤«¤·²£»³¼«¿È¤Ïº£²ó¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö²£»³¤µ¤ó¤ÏÍÄ¾¯´ü¤ËÎ¾¿Æ¤ÎÎ¥º§¡¢Êì¿Æ¤ÎºÆº§¤ò·Ð¸³¤·¡¢2¿Í¤ÎÄï¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤ËÃæ³ØÂ´¶È¸å¤Ë¤Ï·úÀß²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¡£¡Ø·ÐºÑÅª¤Ë¤âÉÔ°Â¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈËÜ¿Í¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ëº£²ó¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤òÄÌ¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Î»Ù±ç¤Î½ÅÍ×À¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¼¾å¤µ¤ó¤ÏÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²£»³¤µ¤ó¤Î²æËý¶¯¤¤À³Ê¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢²£»³¤µ¤ó¤¬ÌµÍý¤ò¤·¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤³¤Î½ë¤µ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢Ëü¤¬°ì²£»³¤¬¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤Æ¤âÃ¯¤âÈãÈ½¤Ï¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ÂÎÄ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤¬¡¼¡¼¡£